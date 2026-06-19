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DOK ČITAJU NAPADE HDZ-A

Hajdaš Dončić: "Sandra Benčić i ja već 20 dana putujemo po Hrvatskoj i dobro se zabavljamo..."

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Hina
|
19. lip. 2026. 14:15
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PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je u petak da SDP i Možemo žele promijeniti model upravljanja u Hrvatskoj i kritizirao HNB da je ne zanima interes građana već poslovnih banaka koje izvlače novac iz Hrvatske.

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HNB ne smije biti produžena ruka poslovnih banaka koje su u zadnje dvije i pol godine izvukle četiri milijarde eura iz Hrvatske u svoje središnjice u Austriji i Italiji, rekao je Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare u sklopu zajedničke kampanje SDP-a i Možemo pod nazivom "Plenkovićeva inflacija".

Vlada nije učinila dovoljno kako bi ublažila inflatorni udar na građane, očito je da u Vladi ne znaju ili ne žele rješavati problem inflacije, ustvrdio je predsjednik SDP-a i poručio kako će se zato dvije stranke boriti za promjenu ekonomskog modela, kao i modela upravljanja Hrvatskom.

"Naša koalicija je čvrsta"

Pritom je optužio ministricu zdravstva Irenu Hrstić da "pije kavu sa svojim stranačkim kolegama, umjesto da razgovara s građanima i pokuša riješiti liste čekanja".   

Zdravstvo i školstvo moraju biti javni i dostupni svim građanima jer nije isto ako netko živi u Puli ili Vukovaru. Drugačiji je to mentalitet i drugačiji su izazovi, istaknuo je Hajdaš Dončić.

Također je odbacio tvrdnje o sukobima SDP-a i Možemo ustvrdivši kako je to uobičajeni narativ HDZ-a. Pokušavaju stvoriti dojam nesuglasica između SDP-a i Možemo, ali naša koalicija je čvrsta, poručio je.

"Nema ničeg što može ugroziti našu suradnju"

"Sandra Benčić i ja već 20 dana putujemo po Hrvatskoj i dobro se zabavljamo čitajući napade HDZ-a i njima bliskih medija. Između naših stranaka postoji dugogodišnje političko povjerenje i nema ničega što bi moglo ugroziti suradnju", tvrdi Hajdaš Dončić.

Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić posebno se osvrnula na stanje u zdravstvenom sustavu i alarmantnu situaciju kada je riječ o mentalnom zdravlju djece i mladih.

"U Hrvatskoj danas imamo svega 50 dječjih psihijatara, dok istodobno svjedočimo ozbiljnom pogoršanju mentalnog zdravlja među djecom i mladima. To je požar koji gori pred našim očima, a sustav na njega ne odgovara dovoljno brzo i učinkovito", upozorila je Benčić.

"Plenkovićev ekonomski i politički model bira iste pobjednike i stvara iste gubitnike"

Dodala je kako su liste čekanja i dalje neprihvatljivo duge, a Vlada ne pokazuje interes za probleme građana, posebno kada je riječ o dostupnosti zdravstvene skrbi i rastućim troškovima života. 

"Plenkovićev ekonomski i politički model bira iste pobjednike i stvara iste gubitnike. Kapital, banke i trgovački lanci uvijek su pobjednici, a oni koji žive od rada i umirovljenici su gubitnici", kaže Benčić.

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