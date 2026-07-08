SDP uvjeren da će s Možemo! preuzeti vlast: "Milanović nije dio plana"

Zeljko Hladika/PIXSELL

Dok se u javnosti sve više nagađa o mogućem političkom povratku predsjednika Zorana Milanovića nakon isteka mandata na Pantovčaku, u SDP-u tvrde da za takav scenarij nema potrebe. Stranačko vodstvo uvjereno je da zajednički izlazak na izbore s platformom Možemo! donosi dovoljno veliku prednost za pobjedu nad HDZ-om.

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Prema rezultatima interne ankete koju je SDP proveo kako bi testirao potencijal predizbornog saveza s Možemo!, zajednička lista osvojila bi oko 35 posto potpore birača, dok bi HDZ imao 30 posto. Riječ je o istraživanju provedenom na nacionalnoj razini, bez projekcije rezultata po izbornim jedinicama.

Savez do jeseni

Kako doznaje Tihana Tomičić iz Novog lista, sporazum o suradnji SDP-a i Možemo! trebao bi biti zaključen tijekom rujna ili listopada.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na nedavnom stranačkom skupu u Tuheljskim Toplicama poručio je suradnicima da takvi rezultati pokazuju kako oporba ima realne izglede pobijediti na parlamentarnim izborima.

U SDP-u vjeruju da bi zajednički nastup s Možemo!, koji također bilježi rast potpore, biračima poslao poruku da lijevi politički blok može ponuditi uvjerljivu alternativu aktualnoj vlasti.

Knjiga Plenkovićeve inflacije

Dvije stranke već su zajedno pripremile dokument pod nazivom "Knjiga Plenkovićeve inflacije", u kojem su analizirali probleme građana te najavili da će u predizbornoj kampanji predstaviti rješenja za gospodarska, socijalna i druga pitanja.

Hajdaš Dončić ističe da je cilj SDP-a promijeniti gospodarski model zemlje, povećati proizvodnju i razvoj industrije s većom dodanom vrijednošću te smanjiti ovisnost Hrvatske o uvozu hrane i energije.

Milanović nije dio strategije?

Istodobno je Nacional objavio rezultate ankete prema kojoj bi predsjednik Zoran Milanović, kad bi se kandidirao s vlastitom nezavisnom listom, mogao osvojiti oko 26 saborskih mandata.

Takva mogućnost otvorila je nagađanja o njegovu povratku u aktivnu politiku nakon predsjedničkog mandata. Međutim, u vrhu SDP-a tvrde da to nije opcija.

Prema informacijama koje prenosi Novi list, na Iblerovu trgu smatraju da Milanović nije dio njihove izborne strategije te da će kandidat oporbene koalicije za premijera biti upravo Hajdaš Dončić.

Navodno se razmatra scenarij u kojem bi Milanović okupio vlastitu nezavisnu listu sastavljenu od njemu bliskih suradnika i bivših ministara, dok bi SDP i Možemo! nastupili odvojeno, ali u koaliciji. Ipak, u SDP-u ne pokazuju interes za takav rasplet.

"Milanović nije realna opcija", poručuju iz vrha stranke.

Goran Stanzl/PIXSELL

Bauk: Cilj je odlazak HDZ-a s vlasti

SDP-ovac Arsen Bauk, kojeg se smatra bliskim predsjedniku Republike, komentirao je da anketa prije svega pokazuje kako bi HDZ 2028. mogao izgubiti vlast.

"To je priželjkivan ishod o kojem govori i SDP", rekao je Bauk, ne želeći ulaziti u raspravu o tome bi li radije bio na Milanovićevoj ili SDP-ovoj listi.

HDZ: Ne razmišljamo o prijevremenim izborima

Na nagađanja o mogućim prijevremenim izborima reagirao je i HDZ.

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić poručio je da rezultati ankete više govore o stanju u SDP-u nego o političkim odnosima u Hrvatskoj te naglasio da vladajuća stranka ne razmatra prijevremene parlamentarne izbore.

"Novi saziv Sabora i Vlade birat će se 2028. godine", rekao je Bačić.

Iz Domovinskog pokreta nisu željeli komentirati navode ankete, dok je Most poručio da se ne boji izbora bez obzira na to tko će biti protivnik.