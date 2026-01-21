BLIŽE KOMPROMISU OKO SUDACA
Analitičar o pregovorima HDZ-a i lijeve oporbe: "Dogovor je blizu. Mislim da je jedna stvar utjecala na to"
HDZ i lijeva parlamentarna oporba predvođena SDP-om s donedavno udaljenih pozicija polako se, po svenu sudeći, približavaju dogovoru oko imenovanja predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i troje ustavnih sudaca.
Spomenuta imenovanja predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković prije dva tjedna je isporučio u paket-ultimatumu kazavši da će ista "biti vezana", odnosno da će se u proces izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda ići "samo ako se ustavne suce bude biralo po načelu da ih dvoje bira parlamentarna većina, a jednog oporba".
Iz oporbe su žestoko reagirali nazivajući Plenkovićev ultimatum "grubim nasrtajem na demokraciju".
Žestoko krenuli pa omekšali
Proteklih desetak dana sukob vladajućih i oporbe oko takvog 'vezanog' izbora dominirao je javnim prostorom, ali prvotni naboj konflikta očito je uvelike splasnuo. Iako je u srijedu, zbog nedolaska HDZ-ovih članova, saborski Odbor za pravosuđe odgodio glasanje o kandidatu za čelnika Vrhovnoga suda, neposredno prije te sjednice bez kvoruma održan je prvi sastanak pregovaračkih timova HDZ-a i lijeve oporbe.
Nakon sastanka je SDP-ov pregovarač Saša Đujić rekao da će sljedećih dana biti dogovoren nastavak pregovora pa je opći dojam da se do jučer nepomirljivi stavovi ipak ublažavaju.
Smatra to i politički analitičar i stručnjak za krizno komuniciranje Maro Alavanja.
"Čini se da su svi omekšali u pristupu s obzirom na to kako su žestoko krenuli", kaže.
"U ovom slučaju i suce se nešto pita"
To "žestoko kretanje" Alavanja tumači zauzimanjem pregovaračkih pozicija.
"To je inače normalno u političkom diskursu, samo što su granice normalnog pomaknute unatrag desetak godina. Unatoč svemu, dijalog aktera očito postoji inače se stvari ne bi pomaknule. Treba uzeti u obzir i to da su gardovi i jedne i druge strane prema van uvijek snažniji od onoga što se događa iza scene", tumači Alavanja iz komunikološke perspektive.
Politički pak, smatra da ne bi trebalo imati problema s tim da se o tim imenovanjima 'politički' odlučuje.
"U demokratskom smo sustavu, postoji legitimitet i neko načelo izbora kao i u slučaju državnih kompanija. Pa ako imaš legitimitet građana, preuzimaš odgovornost da sustav funkcionira. E sad, ovdje je riječ o sudstvu u kojemu je to malo drugačije, a i suce se nešto pita. Vidjeli smo da je Udruga hrvatskih sudaca vrlo oštro reagirala. E sad, pitanje je jesu li bili oštri zbog sadržaja procesa ili zbog toga što je sadržaj procesa postao javan. Uostalom, i prije se tako biralo suce no nije bilo ovako snažnog istupa njihove udruge", kaže.
"Da su bili malo pristojniji već bi se dogovorili"
Iako smatra da će na koncu "iza scene" biti postignut dogovor, Alavanja ne misli da je ovo od početka bila politička predstava.
"HDZ i lijeva oporba zaista su bili na udaljenim pozicijama. No, čim su retorički počeli spuštati loptu na zemlju (što se vidjelo na sastanku u srijedu, nap.a.) znači da je dogovor blizu", kaže.
Štoviše, Alavanja smatra da je na to utjecalo i to što su se suci dosta oštro oglasili o tome.
"I sam Plenković je rekao da je iznenađen njihovom reakcijom i uključivanjem u priču. A da su svi u toj priči bili malo pristojniji, mislim da su mogli dogovoriti se ranije", ustvrdio je.
