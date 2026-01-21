Odbor bez kvoruma. Grmoja: Plenković poslao poruku da mu je nebitno tko će biti predsjednik VS-a

Urša Raukar (Možemo!) poručila je kako je stav njihova Kluba od početka jasan. "Za nas nema spajanja procesa izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda, to su i po zakonu i Ustavu dva potpuno odvojena procesa i takvi moraju ostati. A na sastanke se moramo odazivati da vidimo da li se pozicija vladajućih promijenila, a kao što vidimo, nije se promijenila", kazala je.