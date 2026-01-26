komentirao i odlazak primorca
Hajdaš Dončić: SDP je spreman preuzeti vlast i promijeniti ekonomski model
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u HTV-ovoj emisiji Oporbeni zarez govorio je o reformi pravosuđa, potrebi promjene ekonomskog modela Hrvatske i pripremama stranke za parlamentarne izbore.
Komentirajući ostavku ministra financija Marka Primorca, ističe da ga dotičan potez nije iznenadio, piše HRT.
- Primorac je odlučio zapravo da zamijeni politiku za novac. Dakle, to je visoko lukrativna funkcija gdje će on individualno, zarađivati osobni dohodak kojeg ne može zamisliti većina građana Europske unije, istaknuo je.
Upitan o aktualnoj temi, njegove prepiske s premijerom Plenkovićem oko Trumpovog Odbora za mir, napominje potrebu saborske rasprave na tu temu.
- Mislim da je normalno, osobito u današnjim okolnostima u kojima je geopolitička situacija neizvjesna da o bitnim temama treba razgovarati, prije svega između predsjednika Vlade, predsjednika Republike i Sabora.
Angažman i reakciju predsjednika Milanovića u trenutačnoj političkoj situaciji smatra adekvatnom i primjerenom ovlastima predsjednika.
- Mislim da on reagira u skladu sa svojim ustavnim ovlastima. Također proziva Plenkovića za nesudjelovanje u dogovoru koje se tiče vanjske politike. Mislim da je to njegova i ustavna obveza, i da on to radi na vrlo dobar način, naveo je.
Konvencija SDP-a: Središnja tema - promjena ekonomskog modela Hrvatske
Najavljujući konvenciju stranke kojoj je na čelu, kao fokus i središnju temu navodi promjenu ekonomskog modela RH.
- Smatramo, mi i u SDP-u, da je postojeći model zapravo doživio svoj vrhunac. Ovaj postojeći model je bio baziran na jeftinom europskom novcu i na kohezijskoj politici koja nije bila nacionalna, nego je bila europska i nije imala fokus na određene industrijske grane, kazao je.
Naveo je i određene poteze koje namjeravaju implementirati ako ostvare pobjedu na parlamentarnim izborima.
- Želimo promijeniti upravljanje ekonomskom politikom. Jedna od tema je nova industrijska politika Hrvatske, ali i porezna politika, jer ne možete raditi ekonomsku ili industrijsku politiku bez porezne politike, rekao je.
Ističe Hajdaš Dončić, kako je intencija socijaldemokracije - skraćivanje radnog vremena, ali za istu plaću.
- Za svako područje pripremili smo set mjera koje ćemo provoditi nakon izbora. Ako poduzetnik skrati radni tjedan, poveća produktivnost i isplaćuje veću plaću od prosječne, imat će pravo na manji porez na dobit, objašnjava.
Govoreći o stručnom potencijalu i pripremama za izbore, navodi kako imaju široku paletu stručnjaka, i to nestranačkih.
- Imamo stvarno veliki broj nestranačkih ljudi koji su profesori, znanstvenici, stručnjaci, poduzetnici. Oni već rade kroz savjete, i spremni su ako pobijedimo, da sastavimo vladu, rekao je.
Hajdaš Dončić: Model izbora ustavnih sudaca svodi se na trgovinu, potreban je novi pristup
Upitan nalazimo li se u pat poziciji po pitanju odabira ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda, navodi potrebu povratka na početne pozicije.
- Početni postav je, da je izbor predsjednika Vrhovnog suda, stvar dogovora predsjednika Republike s vladajućom većinom. Dakle mi kao SDP u tome nećemo ni sudjelovati. Zato što je za nju potrebna većina, dakle 76 ruku, kazao je.
Apostrofira, kako ono o čemu SDP odlučuje, je izbor ustavnih sudaca, ali da trenutačni model nije dobar.
- Model izbora ustavnih sudaca nije dobar. Svodi se na trgovinu političkih stranaka. Ljudi moraju znati da ja sam novi predsjednik SDP i da o nekim stvarima razmišljam puno drugačije od svojih prethodnika, ističe. Moji prethodnici su griješili u tome. Pogriješili su jer su prihvatili model koji je bio ustaljen, naveo je.
- Hrvatskoj je potreban novi model, da se ustavni suci biraju po njihovom životopisu i po njihovom doprinosu u društvu, neovisno o njihovim osobnim identitetima, apostrofira.
Prijedlog iz vlastitih redova o izmjenama Kaznenog i Prekršajnog zakona smatra izbalansiranim i uravnoteženim, te smatra da bi vladajuća većina trebala uzeti prijedlog u obzir.
- Bilo bi dobro da razmotre prijedlog jer je naš prijedlog vrlo uravnotežen. Dakle, mi po prvi put spominjemo i zločine koje su se dogodile poslije drugog svjetskog rata. Dakle, nismo išli na ideološke zakone, zaključio je Hajdaš Dončić.
