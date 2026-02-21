Trogrlić: Dabro je DP-u napravio problem poput pijanog ujaka na obiteljskom ručku

Trogrlić smatra da su izbori u ovom trenutku najmanje izgledan scenarij jer ne odgovaraju ni jednoj od ključnih strana u vladajućoj koaliciji. Posebno ističe Domovinski pokret, koji se, prema njegovoj procjeni, nalazi u znatno slabijoj poziciji nego prije posljednjih parlamentarnih izbora - "interno su se raspolovili, a moguće je i da ih je sama koalicija s HDZ-om politički oštetila. Status koji danas imaju na izborima ne bi mogli ponoviti", piše HRT.