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mimohod u parizu

Benčić o sporu između Milanovića i Plenkovića: "Koja je stopa inflacije u Francuskoj?"

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Hina
|
30. lip. 2026. 11:18
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U Puli odrzana je konferencija za novinare SDP-a i Mozemo! povodom zajednicke kampanje "Plenkoviceva inflacija".
Srecko Niketic/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo! Sandra Benčić ocijenili su u Karlovcu na konferenciji za novinare da spor Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića oko vojnog mimohoda u Parizu nije relevantna tema za građane, koje najviše muči inflacija.

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Siniša Hajdaš Dončić rekao je da uopće ne komentira spor jer smatra da je riječ o nevažnoj temi. "Hrvatske građane zanima inflacija, energetika, samodostatnost u proizvodnji hrane, javni prijevoz, sve što mi pričamo. A nebitne stvari i nebitne teme, a ovo je stvarno nebitno.", rekao je.

Sandra Benčić ocijenila je da je tema dobro došla Andreju Plenkoviću jer će sigurno dominirati medijskim izvještavanjem idućih dana. Postavila je pitanje usporedbe stope inflacije u Francuskoj i Hrvatskoj.

"Koja je stopa inflacije u Francuskoj? Znate koja? 1,8 posto. Kolika je u Hrvatskoj? Nekoliko puta veća. O tome želimo razgovarati", rekla je Benčić, ocijenivši da pitanje hoće li hrvatska vojska sudjelovati na mimohodu u Parizu nije najbitnija tema za hrvatske građane, dok je inflacija jedna od ključnih tema.

Hajdaš Dončić i Benčić u Karlovcu su održali konferenciju za novinare u povodu zajedničke kampanje SDP-a i Možemo! - ''Plenkovićeva inflacija''.

Spor između Zorana Milanovića i Plenkovića počeo je nakon što je predsjednik Republike najavio da Hrvatska vojska neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu u povodu francuskog Dana državnosti, optuživši Francusku da nije sudjelovala na prošlogodišnjem mimohodu u Zagrebu i da je Srbiji prodala borbene zrakoplove Rafale.

Milanović je rekao da je kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga jedini nadležan za takvu odluku.

Plenković je odgovorio da protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika Hrvatske vojske nisu u Milanovićevoj nadležnosti nego ministra obrane, najavivši da će tražiti ostavku načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida ako vojska ne ode u Pariz. Premijer je Milanovićevu politiku ocijenio "izolacionističkom" i "velikom nacionalnom sramotom".

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