Benčić o sporu između Milanovića i Plenkovića: "Koja je stopa inflacije u Francuskoj?"

"Koja je stopa inflacije u Francuskoj? Znate koja? 1,8 posto. Kolika je u Hrvatskoj? Nekoliko puta veća. O tome želimo razgovarati", rekla je Benčić, ocijenivši da pitanje hoće li hrvatska vojska sudjelovati na mimohodu u Parizu nije najbitnija tema za hrvatske građane, dok je inflacija jedna od ključnih tema.