Plenković: Milanoviću ću sutra uputiti inicijativu za sazivanje Vijeća za obranu

Upitan za komentar izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića da je ministar obrane Ivan Anušić ovog tjedna rekao da već mjesecima zna za srbijanske nadzvučne rakete te da je tu informaciju tajio od njega (Plenkovića) koji je tek sada o tome obavijestio glavnog tajnika NATO-a, predsjednik Vlade je odgovorio kako je Milanović time želio skrenuti pozornost s uspjeha Vlade i S&P-ovog podizanja kreditnog rejtinga Hrvatske. Time je, smatra, Milanović želio napraviti temu od nečega što nije tema.