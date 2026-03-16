Plenković oštro opleo po Milanoviću i oporbi: "Simbioza Moramo i SDP-a je jedna trula lubenica"

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije
"Odmah ću se osvrnuti na neprimjeren i potpuno netočan Milanovićev komentar koji je rekao da je kretni rejting ništa i da je to sve bezveze. Naravno da je bezveze kad je Hrvatska u vremenu kad je on bio premijer bila u "rejtingu smeća" i tada su zaduženja i kamate koje je država plaćala bila puno veća" rekao je premijer na početku.
"Kad bi Hrvatska danas imala rejting kao što smo ga imali u vremenu izvanrednog, najboljeg premijera ikada u Hrvatskoj, a to je naravno Milanović, koji je bio toliko dobar da ga je dio ljudi nažalost birao i za predsjednika i to dva puta, tada bismo mi danas izdvajali tri i pol posto BDP-a za plaćanje kamata za zaduženje države.
Za razliku od tog briljantnog postignuća kada je kreditni rejting bio u smeću, mi danas plaćamo jedan i pol posto BDP-a za servisiranje financijskih obaveza na financijskim tržištima", dodao je Plenković i podsjetio kako je kreditni rejting porastao za šest stupnjeva u otprilike devet godina.
Rekao je i da je Milanovićeva vlada ostala na 61 posto prosječne razvijenosti unutar EU.
"Druga lažna teza koju Milanović kontinuirano plasira je da će nestati europska sredstva. Tko će nestati? Europska komisija je predložila idući višegodišnji financijski okvir, sedam proračunskih godina, apsolutno najvećim iznosom u povijesti Europske unije pa neće valjda za Hrvatsku ne bit jednog centa ili jednog eura u tim godina koje su pred nama", kaže premijer i nastavlja:
"I ta teza u biti pokazuje kako je taj hrvatski jal kod njega duboko ukorijenjen i u biti ga vodi u cijeloj ovoj politici jer ionako nastoji pomoći ovima koji su se družili u subotu iz Moramo i SDP-a - skupa su kao jedna gnjila lubenica.
Simbioza Moramo i SDP-a je jedna trula lubenica koja nema druge nego da se okuplja ne bi li izgubili malo manje nego što će izgubiti odvojeno", kaže Plenković.
Zatim je odgovorio na pitanje o srpskom naoružavanju i Milanovićevoj izjavi da je Anušić mjesecima tajio od njega činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja.
"Samo ću vam reći da se pravi nevješt. On zna sve isto što i ja, zna kako zna, otkad zna i što zna pa onda pitajte njega, a ne mene", kaže premijer.
Odgovorio je i je li moguće da za isti stol sjednu on, Anušić i Milanović.
"Što je to drugačije nego što je bilo zadnjih šest godina", rekao je.
Osvrnuo se i na Ustavne suce.
"Dok se ne postigne dogovor u paketu o izboru tri preostala Ustavna suca neće ići dalje u proceduru izbor predsjednika Vrhovnog suda", rekao je.
