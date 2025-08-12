Arhitekt Barić: "Točkasti urbanizam" u Zagrebu pogodovao je interesnim skupinama

"Ja bih prvo malo relativizirao te administrativne zabrane. Moramo biti svjesni da je GUP bilo kojega grada, tako i grada Zagreba, podložan svom osnovnom temeljnom zakonu, a to je Zakon o prostornom uređenju. I dok prostorni plan kao što je GUP nije usklađen sa svim elementima po mišljenju, naravno, ministarstva i njegovih stručnih službi koji se time bave, tako dugo se taj dokument ne može donijeti", kazao je.