"Može se puno napraviti, ali treba puno unaprijed planirati da se ostavi prostora za zelene površine, trgove s insertima zelenila, parkove, dječja igrališta, javne prostore korisne građanima, koji olakšaju toplinske otoke i snižavaju temperature. Prvo bi trebalo voditi računa o urbanizmu i ozelenjivanju, a onda o gradnji zgrada. No, kod nas je suprotno - prvo se grade zgrade pa se tek onda razmišlja o urbanizmu i sadnji drveća", naglasio je Žunić.