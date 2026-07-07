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Milanović na izborima?

Arsen Bauk: Da će HDZ otići s vlasti je priželjkivani rasplet parlamentarnih izbora

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N1 Info , Ružica Sabljić
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07. srp. 2026. 12:40
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Saborski zastupnik i SDP-ovac Arsen Bauk komentirao je rezultate ankete koje je objavio Nacional, a po kojima bi predsjednik Republike Zoran Milanović s ljevicom mogao srušiti HDZ s vlasti na parlamentarnim izborima, ako bi se kandirao.

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Podsjetimo, Nacional je objavio rezultate ankete provedene, kako su naveli, u svih deset izbornih jedinica, koji pokazuju da bi, a ko se na sljedećim parlamentarnim izborima pojavi sa svojom nezavisnom listom, aktualni hrvatski predsjednik Zoran Milanović osvojio čak 26 mandata u nadolazećem sastavu Sabora.

"Priželjkivani rasplet parlamentarnih izbora"

"Rezultat izbora da će HDZ otići s vlasti, a Plenković iz visoke politike o tom potom, je priželjkivani rasplet parlamentarnih izbora i o tome govori SDP. Što se tiče komentiranja članaka koji se temelje na neimenovanim izvorima i navodnim anketama, to ću sa zadovoljstvom prepustiti komentatorima. Vjerujem da profesor Puhovski već čeka u niskom startu", rekao je Arsen Bauk u Saboru.

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Teme
arsen bauk hdz parlamentarni izbori sdp zoran milanović

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