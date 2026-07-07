Arsen Bauk: Da će HDZ otići s vlasti je priželjkivani rasplet parlamentarnih izbora

"Rezultat izbora da će HDZ otići s vlasti, a Plenković iz visoke politike o tom potom, je priželjkivani rasplet parlamentarnih izbora i o tome govori SDP. Što se tiče komentiranja članaka koji se temelje na neimenovanim izvorima i navodnim anketama, to ću sa zadovoljstvom prepustiti komentatorima. Vjerujem da profesor Puhovski već čeka u niskom startu", rekao je Arsen Bauk u Saboru.