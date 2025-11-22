VIDEO / Automobili zapeli na Klisu: "Okupljanje ljubitelja ljetnih guma"

Brza cesta Solin-Klis bila je zatvorena na jedan sat zbog brojnih automobila koji su, unatoč najavljenim nepovoljnim vremenskim uvjetima i padalinama, krenuli na put s ljetnim gumama te zapeli na kolniku, doznaje se u subotu u policiji.
"Godišnje okupljanje ljubitelja ljetnih guma tik do Splita", napisali su uz objavljeni video na Facebooku.
Policija je, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i prometnog zastoja, privremeno zatvorila brzu cestu Solin - Klis, od 11,55 do 13 sati, jer su morali ukloniti više vozila koja su ostala zarobljena na kolniku sa snježnim pokrivačem.
Policija i druge žurne službe poduzele su sve kako bi se vozila uklonila i promet što prije ponovno uspostavio, a za to vrijeme promet se preusmjeravao na okolne prometne pravce.
S obzirom na pogoršane vremenske prilike i stanje na cestama, policija je apelirala na sve vozače da bez propisane zimske opreme ne prometuju vozilima.
Subotnje jutro je u širem splitskom zaleđu svanulo pod bijelim pokrivačem.
Snijeg je pao u Zabiokovlju, ali i na Mosoru te na Klisu, u Sinju, Kamenskom, Zagvozdu, Zelovu i Sutini.
Na cestama su ralice koje čiste kolnike kako bi se promet mogao odvijati bez većih problema.
