Gdje je zimska oprema?

VIDEO / Automobili zapeli na Klisu: "Okupljanje ljubitelja ljetnih guma"

N1 Info
22. stu. 2025. 11:47
14:07
Crometeo

​Brza cesta Solin-Klis bila je zatvorena na jedan sat zbog brojnih automobila koji su, unatoč najavljenim nepovoljnim vremenskim uvjetima i padalinama, krenuli na put s ljetnim gumama te zapeli na kolniku, doznaje se u subotu u policiji.

"Godišnje okupljanje ljubitelja ljetnih guma tik do Splita", napisali su uz objavljeni video na Facebooku.

​Policija je, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i prometnog zastoja, privremeno zatvorila brzu cestu Solin - Klis, od 11,55 do 13 sati, jer su morali ukloniti više vozila koja su ostala zarobljena na kolniku sa snježnim pokrivačem.

Policija i druge žurne službe poduzele su sve kako bi se vozila uklonila i promet što prije ponovno uspostavio, a za to vrijeme promet se preusmjerava​o na okolne prometne pravce.

S obzirom na pogoršane vremenske prilike i stanje na cestama,​ policija je apelirala na sve vozače da bez propisane zimske opreme ne prometuju vozilima.

S​ubotnje jutro je u širem splitskom zaleđu svanulo pod bijelim pokrivačem.

Snijeg je pao u Zabiokovlju, ali i na Mosoru te na Klisu, u Sinju, Kamenskom, Zagvozdu, Zelovu i Sutini.

Na cestama su ralice koje čiste kolnike kako bi se promet mogao odvijati bez većih problema.

Klis promet snijeg split

