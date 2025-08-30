Automobilom naletio na stariju pješakinju

U Slavonskom Brodu jutros oko 9 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač automobila naletio na stariju pješakinju.
Policija je izvijestila da se nesreća dogodila na križanju ulica Tome Bakača i Ante Kovačića. Automobilom je upravljao 53-godišnji vozač, a naletio je na 87-godišnju pješakinju. Nije poznata težina ozljeda, a pješakinji je odmah pružena liječnička pomoć, također je potvrdila policija.
Više detalja bit će poznato nakon očevida, javlja tportal.
prije 1h
prije 22 min.
prije 31 min.
