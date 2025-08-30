Oglas

U Slavonskom Brodu

Automobilom naletio na stariju pješakinju

N1 Info
30. kol. 2025. 10:08
01.09.2022., Sibenik - Nova policijska vozila i na sibenskim ulicama. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U Slavonskom Brodu jutros oko 9 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač automobila naletio na stariju pješakinju.

Policija je izvijestila da se nesreća dogodila na križanju ulica Tome Bakača i Ante Kovačića. Automobilom je upravljao 53-godišnji vozač, a naletio je na 87-godišnju pješakinju. Nije poznata težina ozljeda, a pješakinji je odmah pružena liječnička pomoć, također je potvrdila policija.

Više detalja bit će poznato nakon očevida, javlja tportal.

Teme
Slavonski Brod policija prometna nesreća

