Bačić: Azbest neće previše pomaknuti rokove za otvaranje podvožnjaka u Slavonskoj

Ministar je odgovarao i na pitanja vezana uz zgradu Vjesnika, pa je izvijestio da je izvođač izabrao ovlaštenu tvrtku koja će biti zadužena za uklanjanje azbesta pronađenog na 16. katu nebodera. Bačić smatra da to neće previše pomaknuti rokove za otvaranje podvožnjaka u Slavonskoj aveniji i vjeruje da bi otvaranje prometa moglo biti oko Uskrsa. Neboder se u ovom trenutku i dalje čisti od ostataka opreme i namještaja, tako da radovi nisu prekinuti, izuzev 16. kata. U ovom trenutku, rekao je, ne zna se točna količina azbesta, ali je poznato da je prisutan oko stupova koji su nosivi dio nebodera.