Bačić: Struka ne misli da su zakoni protuustavni

Na novinarsko pitanje znači li to da će država doći i reći gradimo tako jer se ni ranije gradonačelnik i župan nisu mogli dogovoriti oko toga kuda bi autocesta trebala prolaziti, Bačić je odgovorio da će država donijeti svoj prostorni plan koji će proći raspravu i u Gradu Dubrovniku i u općinama Župa dubrovačka i općini Konavle. Znači, nastavio je, neće državni plan prostornog razvoja preskočiti javno savjetovanje, nego će ih uvažiti samo što će se jednim planom nadomjestiti potrebu da se mijenja još 4 ili pet planova ispod njega.