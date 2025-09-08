Kosor: Kaže prvi među jednakima da će kažnjavati ZDS ako veliča NDH. Uvijek ga veliča

Podsjetimo, Jandroković je rekao da će u Saboru sankcionirati poklič "Za dom spremni" ako bude korišten u smislu veličanja ustaškog režima i NDH te dodao da osuđuje ustaški režim i NDH, ali i komunistički totalitarizam. "Ako vidim da se radi o provokaciji s ciljem veličanja ustaškog režima, tada ću to sankcionirati", rekao je Jandroković novinarima nakon sjednice Predsjedništva Hrvatskog sabora.