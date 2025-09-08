Oglas

KOMENTIRALA JANDROKOVIĆA

Kosor: Kaže prvi među jednakima da će kažnjavati ZDS ako veliča NDH. Uvijek ga veliča

N1 Info
|
08. ruj. 2025. 20:57
Bivša premijerka Jadranka Kosor osvrnula se na X-u na današnje izjave Gordana Jandrokovića o kažnjavanju korištenja pozdrava Za dom spremni u Hrvatskom saboru.

"Kaže prvi među jednakima u Hrvatskom saboru da će kažnjavati samo ako ZDS bude veličao NDH. Naime, ZDS uvijek veliča NDH. I uvijek je protuustavan. I to je rekao i dr. Tuđman. Nepodnošljiva lakoća gaženja", komentirala je Kosor.

Podsjetimo, Jandroković je rekao da će u Saboru sankcionirati poklič "Za dom spremni" ako bude korišten u smislu veličanja ustaškog režima i NDH te dodao da osuđuje ustaški režim i NDH, ali i komunistički totalitarizam. "Ako vidim da se radi o provokaciji s ciljem veličanja ustaškog režima, tada ću to sankcionirati", rekao je Jandroković novinarima nakon sjednice Predsjedništva Hrvatskog sabora.

Teme
Jadranka Kosor

