Podijeli :

Izvor: N1

Saborski zastupnik Arsen Bauk u današnjoj izjavi za medije u Saboru pozvao je Vladu i predsjednika RH da zajednički donesu odluku o obuci ukrajinskih vojnika nakon što razmotre sve implikacije na Republiku Hrvatsku.

“Nama meritum nije sporan. Ako bi Hrvatska u skladu s ustavnim nadležnostima na to pristala, mi bi to podržali. Ali slučaj da se svjesno krši Ustav zbog toga da bi se etiketiralo političke protivnike da su rusofili ili korisni idioti, smatramo nedopustivim i zabrinjavajućim. Nismo za to da se Hrvatska pretvori u Rusiju, a Plenković u Putina. Ovdje se radi o jasnoj ustavnoj odredbi i ne vidimo nikakvog prostora za dodatna kreativna tumačenja”, kazao je Bauk.

“Kao što Rusija krši međunarodni poredak napadom na Ukrajinu, tako HDZ krši Ustav time što nam ovo šalje u Sabor iako zna da za to nije nadležan”, dodao je.

VEZANE VIJESTI Nobilo o obuci Ukrajinaca u Hrvatskoj: Nema dileme, Sabor ne može odlučivati! Obuka Ukrajinaca u Hrvatskoj? “Nema prostora za upitnike oko ove odluke” Objavljen prijedlog odluke o obuci ukrajinskih vojnika, evo što u njemu piše

Na pitanje je li pravi razlog ovakvog stava da ne bi dali Plenkoviću mogućnost da poentira nad Milanovićem, Bauk je odgovorio:

“Neka se oni međusobno poentiraju, vidim po anketama relativno dobro stoje obojica, tako da je to za njih win-win situacija, ali za Hrvatsku nije. Neka sada iz faze poentiranja dođu u fazu sukreiranja i suradnje, što im Ustav nalaže.”

Rekao je i da je njegova izjava da će podnijeti kaznenu prijavu jedna metafora kojom je htio pokazati razmjere kršenja Ustava.

“Ako se ne radi o obuci nego o još nečemu dodatnom, a mi to ne znamo, onda smo spremni da nam Vlada kaže o čemu se radi”, rekao je.

Na opasku novinara da je Sabor već donosio slične odluke, Bauk je kazao da bi se trebao upustiti u analizu odluka da bi to komentirao.

“Sada analiziramo ovu odluku i ustavne odredbe”, dodao je.

Upitan za jučerašnju raspravu o proračunu kratko je kazao da SDP neće podržati proračun iz razloga koje su jučer iznijele njegove kolege.

“Bilo bi za hrvatski parlamentarizam bolje da je rasprava bila u ranijim satima, ali čini mi se da je pozornost barem zastupnika vladajuće većine popustila onda kada je premijer otišao iz Sabora. To se često događa, aktivni su samo dok je on u Saboru”, kazao je Bauk napomenuvši da iako je sabornica bila prazna u nekim trenucima, svi koji su se javili za raspravu su došli.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.