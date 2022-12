Podijeli :

Izvor: N1

Saborski zastupnik Arsen Bauk bio je gost N1 Studija uživo. S Igorom Bobićem komentirao je pitanje obuke ukrajinskih vojnika, oko kojeg se već neko vrijeme lome koplja u javnosti.

SDP-ovac kaže kako se ne treba opterećicvati temom obuke Ukrajinaca u ovom trenutku. “Mi smo stav iznijeli, nećemo glasati za ovakav prijedlog. Obrazlažemo već od početka, držimo da se krši Ustav ako se radi o obuci, da je neprihvatljivo da se ide bez vrhovnog zapovjednika ako je riječ o borbenoj misiji”, govori Bauk.

“Ako Plenkoviću treba glasnogovornik, može ga naći i u dijelu oporbe, koliko sam vidio. Ne vidim nijedan razlog zašto bi netko iz opozicije u ime građana, jer građani ne podržavaju čak ni blaži oblik ovoga, mimo Ustava i vrhovnog zapovjednika, išao pomagati HDZ-u. To je to”, kaže i dodaje kako su zatražili da se Vlada i predsjednik obvežu da će donijeti odluku o obuci ukrajinskih vojnika. “Što se tiče Švedske i Finske oni su svoju neutralnost često isticali kao prednost dok nije postalo gusto. Kad je postalo gusto, došli su u NATO”, kaže. Dodaje i kako on situaciju ne doživljava kao ucjenu, ali “možda neki jesu”. “Nije toliko ni bitno”, kaže.

“imamo paradoksalnu situaciju. Jedan je za promjenu Ustava, drugi za borbenu misiju. Pravo na izbor žene podržava 3/4 građana, a oni se tome protive. Od nas traže da podržimo prijedlog protiv kojega je 2/3 građana”, kaže Bauk dodajući da će se na glasanju sutra naći i ustavne promjene. “Da smo čvrtsti u tome da neće biti dogovora, mi bismo to rekli. Iznijeli smo što imamo, vidjet ćemo hoće li doći do približavanja stavova u trećoj fazi”, govori.

Govoreći o izrazu žetončići, Bauk je podsjetio da je taj izraz uveo Milan Bandić te da to nije retorika opozicije nego vladajućih. On ne smatra da će oni koji podrže Vladin prijedlog biti žetončići. “Neću polemizirati s kolegom Ostojićem, dugo se znamo”, kaže o izjavi Rajka Ostojića da ga nitko nema pravo nazivati žetončićem jer će podržati Vladu po ovom pitanju. “Nema potrebe da objašnjavamo zašto više nismo u istoj stranci, ako oko tako važnog pitanja mislimo toliko različito. Nema potrebe da ih zovemo. To je pitanje pomaganja Plenkoviću, ne Ukrajini”, smatra Bauk.

“Nisam siguran da će mu biti win-win jer ako ne skupi dvotrećinsku većinu, to će mu narušiti rejting u Bruxellesu, a to mu je bitno”, kaže SDP-ovac.

