Bauk od Jandrokovića traži USKOK-ov dokument o kandidatkinji Mirti Matić

Zastupnik Arsen Bauk (SDP) zatražio je u četvrtak od predsjednika Hrvatskog sabora da svim zastupnicima osigura dostupnost dokumenta koji je predsjednik Odbora za pravosuđe dobio od USKOK-a, a tiče se Mirte Matić, kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda.
Molim Vas da osigurate primjenu članka 15. stavka 3. Poslovnika koji se odnosi na dostupnost dokumenata koji imaju oznaku tajnosti, pozvao je Bauk Gordana Jandrokovića, konkretizirajući kako se radi o dokumentu koji je USKOK poslao Odboru za pravosuđe.
„Kad prikupim sve informacije, vidjet ćemo kako ćemo postupiti“, odgovorio mu je predsjednik Sabora i naveo kako je neformalno, preko medija, dobio informaciju da je predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja dobio „neki materijal“ te da i dalje odbija sazvati sjednicu Odbora.
„Očekujem od Grmoje da informira i mene i sve ostale o kakvom se materijalu radi“, rekao je Jandroković uoči saborske rasprave o državnom proračunu za iduću godinu.
Grmoja (Most) je u srijedu navečer objavio da neće na zahtjev lijeve oporbe sazvati sjednicu Odbora na kojoj bi se saslušavali kandidati za predsjednika Vrhovnog suda jer je dobio odgovor Uskoka o kandidatkinji Mirti Matić te mu je istina važnija od procedure.
"Odlučio sam ne sazvati sjednicu temeljem zahtjeva lijeve oporbe u predviđenom roku jer smatram da je istina o kandidatima važnija od procedura koje bi prikrile ključne informacije", objavio je Grmoja na Facebooku u srijedu navečer.
Dodao je da je u srijedu primio povjerljiv dopis iz Uskoka čiji sadržaj nije nimalo ohrabrujući za kandidatkinju Matić koju predlaže predsjednik Zoran Milanović.
Grmoja tvrdi da taj dopis otvara niz pitanja o podobnosti za najvišu pravosudnu dužnost u zemlji.
Poručio je pritom da će dokument Uskoka dati na uvid svim članovima Odbora te nakon što se upoznaju s činjenicama odrediti termin saslušanja kandidata za čelnika Vrhovnog suda.
Predsjednik Odbora za pravosuđe Grmoja ranije je najavio da neće sazvati sjednicu Odbora sve dok od Uskoka ne dobije odgovor je li kandidatkinja Mirta Matić odavala informacije iz istrage svom bivšem suprugu Tomi Ricovu.
No, članovi lijeve oporbe sakupili su dovoljan broj potpisa zastupnika zbog čega bi Grmoja sukladno saborskom Poslovniku morao sazvati sjednicu, što bi trebalo biti do kraja tjedna.
