Benčić: Najveće su pljačke odrađene po zakonu. Lov u mutnom namjerno je omogućen

Izvor: N1

Saborska zastupnica Sandra Benčić iz zeleno-lijeve koalicije gostovala je u Newsroomu i komentirala saslušanje ministra gospodarstva Davora Filipovića pred saborskim Odborom za gospodarstvo.

“Mi smo kao Klub dali prijedlog dvaju zaključaka za koje smatramo da bi donekle sanirali posljedice štetne politike prema Ini te prevenirali ovakve afere u budućnosti. Na taj prijedlog, da se glasa o zaključcima, gospodin Tušek je rekao da je to besmisleno jer Vlada donosi zakone. Tako nam je obznanio da je došlo do nekakvog ustavnog prevrata, gdje Sabor više nije zakonodavno tijelo, nego Vlada. Način na koji HDZ vodi parlament i način na koji Plenković vodi Vladu doveli su do toga da je Vlada preuzela sve one ovlasti koje bi Sabor trebao imati te se ponaša kao zakonodavac”, rekla je Benčić.

Kaže da je kroz raspravu naglašavala kako je Vladi samo ostalo potvrditi ništetnost međudioničarskog sporazuma, koji je nastao temeljem kaznenog djela. “Predložili smo da se Vlada obveže Saboru dati informacije o tome koje su pravne mogućnosti utvrđenja ništetnosti, ali isto tako na temelju kojih činjenica je do sada zaključivala da to nije potrebno. Kada bi sud utvrdio ništetnost tog sporazuma, dio tog sporazuma je i arbitražna klauzula. Sve štetne posljedice koje su proizašle iz toga što je Sanader prepustio upravljačka prava Mađarima bi pale u vodu, jer taj ugovor ne bi vrijedio. Mi bismo tako dobili šansu vratiti upravljanje Inom”, rekla je.

“Ono što je odmah trebalo napraviti po izbijanju afere Škugor je zaustaviti mogućnost da se to može ponoviti. Škugor je imao PIS, koja je komunalno poduzeće, pa je kupovala plin po povlaštenoj cijeni, pa prodavala taj plin na slobodnom tržištu za veću cijenu. Tako je Škugor došao do svoje milijarde. Mi smo htjeli da se izmijeni Zakon o tržištu plina tako da sva komunalna poduzeća koja su obveznici javne usluge ne mogu plin prodavati na slobodnom tržištu, već eventualne viškove moraju prodavati HEP-u”, rekla je.

“Oni nisu shvatili da su liberalizacijom koju su provodili napravili okvir u kojem su ovakve pljačke moguće, a teško ih je i detektirati. Nisu niti omogućili dovoljne istražne mehanizme kojima bi se takve stvari mogle zaustaviti. Namjerno to nisu učinili. Najveće su pljačke u Hrvatskoj odrađene po zakonu, jer je postavljen zakonski okvir u kojem je lov u mutnom omogućen. Škugor nije računao da će iznosi biti toliko veliki i da će doći do ovakvih poremećaja na tržištu”, rekla je.