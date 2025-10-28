Benčić: Plenković je za šefa HDZ-a u Zagrebu izabrao kopiju Grmoje i Miletića

''Potpuno je neupitno da se radi o organskom zakonu. Prošli smo petak donijeli i Zakon o obrani. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković naglasio je da se radi o organskom zakonu i da je potrebna natpolovična većina svih zastupnika. Taj naglasak nije stavio kad se donosio ZKP'' rekla je Benčić.