Benčić: Plenković je za šefa HDZ-a u Zagrebu izabrao kopiju Grmoje i Miletića

Klub zastupnika Možemo u utorak je najavio da će Ustavnom sudu predati potpise saborskih zastupnika za pokretanje ocjene ustavnosti Zakona o kaznenom postupku (ZKP), jer zakon nije izglasan s dovoljnim brojem glasova. Zastupnica Sandra Benčić osvrnula se i na napade novog šefa zagrebačkog HDZ-a, Ivana Matijevića.
Razlog nisu samo primjedbe na sadržaj izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku, već i proceduralni razlozi, rekla je Sandra Benčić na konferenciji za novinare u Saboru.
''Naime, zakon nije izglasan. ZKP je organski zakon, zakon kojim se razrađuju prava i slobode građana i kao takav traži donošenje kvalificiranom većinom od 76 zastupnika. Zakon je donesen sa 75 ruku, pričekali smo da rezultati budu objavljeni na stranicama Sabora. Dakle, nije postojala natpolovična većina''', napomenula je na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.
Zahtjev za ocjenom ustavnosti određenog zakona Ustavnom sudu može poslati jedna petina zastupnika. Možemo očekuje da će ustavni suci postupati po dosadašnjoj praksi i ukinuti izmjene ZKP-a.
''Potpuno je neupitno da se radi o organskom zakonu. Prošli smo petak donijeli i Zakon o obrani. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković naglasio je da se radi o organskom zakonu i da je potrebna natpolovična većina svih zastupnika. Taj naglasak nije stavio kad se donosio ZKP'' rekla je Benčić.
Vladajući za izmjene ZKP-a nisu imali 76.ruku, ističu iz kluba Možemo, jer na glasanju nije bilo zastupnika Željka Lackovića koji je prethodno na Odboru za pravosuđe glasao suzdržano. Predsjednik Sabora je, kažu, znao da ne mogu doći do natpolovične većine.
Ukoliko ovako donesen zakon stupi na snagu, redom će padati sudske odluke u kaznenim procesima, upozorila je Benčić, čim Ustavni sud ZKP proglasi neustavnim.
''Plenković za šefa zagrebačke organizacije izabrao kopiju Grmoje i Miletića''
Nakon što je premijer Andrej Plenković jučer pozvao zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića ''da bude frajer i zabrani sve Thompsonove koncerte'', zastupnica Benčić odgovorila je da ima ''razumijevanja za premijera jer je prošao teške i neizvjesne unutarstranačke izbore u zagrebačkoj organizaciji''.
''Pokazao je političku širinu jer nije tražio da novi šef zagrebačke organizacije bude sličan njemu, nego je izabrao nekoga tko je kopija Nikole Grmoje i Marina Miletića, valjda fasciniran uspjehom Mosta na lokalnim izborima u Zagrebu. Mi mu ovim putem čestitamo, a malo mu se i zahvaljujemo'', poručila je zastupnica Možemo.
