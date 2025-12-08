Beograđanku šokirao potez žene u Zagrebu na kolodvoru: "Ni na kraj pameti mi nije bilo da će to napraviti"

"Spontano smo započele razgovor iz kojeg sam shvatila da je iz Dalmacije, ali da živi u Beču. Rekla mi je da jako voli putovati i upravo se vraćala iz Grčke. Tako smo krenule pričati o životu i brzo sam shvatila da nam se pogledi na svijet prilično poklapaju. Obje volimo putovanja, a ona mi je rekla da će putovati sve dok je zdravlje bude služilo, bez obzira na godine", ispričala je Pešić za Telegraf, a prenosi Dnevnik.hr.