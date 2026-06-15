FOTO / U Zagrebu se okotila prva dva kineska leoparda u Europi ove godine

Odilia pokazuje da je sjajna majka, prema mladuncima je jako zaštitnički nastrojena. Još dok je bila gravidna, prikrivala je svoje tragove, a to leopardice čine u prirodi kako predatori ne bi ugrozili njih i mladunce. Leopardići su još uvijek na majčinu mlijeku, no počeli su im posluživati i meso kako bi lagano lizanjem otkrivali njegov okus.