Trump zaprijetio svim zemljama koje su protiv američkog preuzimanja Grenlanda

Trump je posljednjih tjedana više puta rekao da je strateški smješten i mineralima bogat otok ključan za sigurnost Sjedinjenih Država i da ga je spreman zauzeti i vojnim putem. Grenland i Danska kažu da otok nije na prodaju te da su prijetnje silom nepromišljene i da bi sigurnosne probleme trebalo riješiti među saveznicima.