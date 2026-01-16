NATO U KRIZI
Analitičar o Grenlandu: Nismo još prošli točku s koje nema povratka
Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Luka Ignac, nekadašnji član Atlantic Councila, američkog pro-NATO think tanka. Razgovarali su o krizi NATO pakta, uslijed prijetnji Donalda Trumpa oko potencijalne aneksije Grenlanda.
"Mislim da nismo još prošli točku s koje nema povratka. NATO je savez koji je prošao izrazito puno kriznih situacija. Možemo pogledati Libiju i način na koji su se saveznici ujedinili, kao i druge konflikte za vrijeme prvog mandata Donalda Trumpa, kao i drugih predsjednika, koji su ipak na kraju bili prebrođeni", kaže analitičar Luka Ignac.
Smatra da kriza oko Grenlanda nije nerješiva.
"Uspjeli smo pronaći način da idemo naprijed. Bivši glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg u svojoj knjizi često govori o tim krizama. On ukazuje činjenica da postoji način da se izađe iz tih kriza. Mislim i nadam se da ipak postoji neki off ramp oko Grenlanda, neki način na koji se može načeti dijalog s američkom administracijom", dodaje.
Ignac smatra da je pitanje Grenlanda otvorilo temu odnosa europskih saveznika i SAD-a.
"Uvijek postoji mogućnost s predsjednikom Trumpom, to je način na koji on pregovara, da dođe nekakvih pobjeda koje onda proglašava na teatralni način. Mislim da pitanje Grenlanda nije samo pitanje Grenlanda, to je više test odnosa SAD-a i Europe, kredibiliteta samog savezništva i upravljanja Arktikom."
Dodaje kako Arktik postaje sve važniji na geopolitičkom planu te da eventualno gomilanje vojnih snaga može biti dobro za euroatlantski vojni savez.
"Što se tiče motivacije SAD-a, kada govorimo o onoj racionalnoj, to jesu sigurnosni elementi. Geopolitička pozicija Arktika sve je važnija i veća prisutnost saveznika na Grenlandu bila bi dobra za NATO kao takav."
Pa ipak, Ignac smatra da postoji i druga, politička motivacija američkih pretenzija prema Grenlandu, kolonije koja od 19. stoljeća spada pod teritorij Kraljevine Danske.
"S druge strane, postoji politička motivacija američke administracije, možemo govoriti o toj 'legacy' politici. Trumpu je ovo drugi i, kako sada stvari stoje, posljednji mandat. On gleda na koji način može što više ostvariti svoju ostavštinu kao jednog od najutjecajnijih američkih predsjednika. On često to i sam kaže, da je najutjecajniji američki predsjednik. On vidi teritorijalno povećanje SAD-a kao dio toga", kaže Luka Ignac.
