"Mislim da nismo još prošli točku s koje nema povratka. NATO je savez koji je prošao izrazito puno kriznih situacija. Možemo pogledati Libiju i način na koji su se saveznici ujedinili, kao i druge konflikte za vrijeme prvog mandata Donalda Trumpa, kao i drugih predsjednika, koji su ipak na kraju bili prebrođeni", kaže analitičar Luka Ignac.