Bivši ministar financija ima novi posao

Podsjetimo, Zdravko Marić bivši je ministar financija, a za ministra je prvi put imenovan u siječnju 2016. u Vladi Tihomira Oreškovića. Na toj je dužnosti ostao i u vladama Andreja Plenkovića, sve do srpnja 2022., kada je podnio ostavku. Bio je jedan od dugovječnijih ministara financija u novijoj hrvatskoj povijesti.