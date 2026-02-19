Bivši ministar financija ima novi posao

Bivši ministar financija Zdravko Marić novi je član Nadzornog odbora ERSTE Banke, objavila je Zagrebačka burza.
"Erste&Steiermärkische bank d.d. objavljuje da je ishođena prethodna suglasnost Europske središnje banke na imenovanje Zdravka Marića nezavisnim članom Nadzornog odbora, s trajanjem mandata od 19. veljače 2026. do 19. veljače 2030.', objavljeno je na stranicama Zagrebačke burze.
Podsjetimo, Zdravko Marić bivši je ministar financija, a za ministra je prvi put imenovan u siječnju 2016. u Vladi Tihomira Oreškovića. Na toj je dužnosti ostao i u vladama Andreja Plenkovića, sve do srpnja 2022., kada je podnio ostavku. Bio je jedan od dugovječnijih ministara financija u novijoj hrvatskoj povijesti.
