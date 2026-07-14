Osuđen je
Bivši reprezentativac kažnjen zbog kaosa na turniru. Pijan vikao na djecu iz Dinama i vrijeđao policajce
Bivši nogometaš i trener Jurica Vučko proglašen je krivim zbog narušavanja javnog reda i mira na dječjem nogometnom turniru Dalmatinko kup u Trogiru.
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Prema presudi Općinskog prekršajnog suda u Splitu, incident se dogodio 5. lipnja 2022. oko 21 sat na nogometnom igralištu u Trogiru, nakon utakmice dječaka rođenih 2009. godine između Hajduka i Dinama.
Sud je zaključio da jeVučko bio u vidno alkoholiziranom stanju te da je na osobito drzak i nepristojan način remetio javni red i mir, piše Index.
Kako stoji u presudi, vikao je prema dječacima iz Dinama i njihovu treneru: "Došli ste ovdje u Trogir slaviti kako vas nije sramota, neću vam to dopustit", nakon čega je izgovarao i druge nepovezane riječi koje se zbog vike nisu mogle razabrati.
Potom su mu prišli policijski službenici. Prema presudi, počeo ih je vrijeđati i odbio im dati osobnu iskaznicu.
"Ma tko ste vi, šta ću vam ja davati osobnu iskaznicu, jebem vam mater u pičku, tko ste vi, ne možete mi ništa", vikao je policajcima, navodi se u presudi.
Imao 1,67 promila alkohola u krvi
Nakon toga je, prema presudi, skinuo hlače. Policajci su ga upozorili da prestane narušavati javni red i mir, no nije postupio po upozorenju te je nastavio vikati.
"Znate li vi tko sam ja, najebat ću vam se majke, skinut ću vas s posla, jebem vam majku", navodi se u presudi.
Vučko je potom uhićen i priveden u policijsku postaju, gdje mu je alkotestiranjem izmjerena koncentracija alkohola od 1,67 g/kg.
'Ne osjećam se krivim'
Na sudu je izjavio da se ne smatra krivim. U svojoj obrani rekao je da je nakon utakmice, u kojoj je Dinamo pobijedio, prišao ogradi igrališta kako bi upozorio djecu da ne slave na način koji bi mogao isprovocirati navijače Hajduka.
Kazao je i da se ne sjeća točno što je govorio jer je bio pod utjecajem alkohola. Priznao je da se prema policajcima ponašao neprimjereno te da ga je zbog toga sram.
Dan nakon incidenta izjavio je da "je popio par piva, ali da nije vrijeđao Dinamove klince i njihove roditelje".
Uvjetna kazna zatvora
Sud je Vučka proglasio krivim za prekršaj protiv javnog reda i mira te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 30 dana. U kaznu su mu uračunata dva dana provedena u uhićenju i zadržavanju do otrježnjenja pa mu je preostalo 28 dana zatvora.
Sud je ipak primijenio uvjetnu osudu, što znači da neće morati u zatvor ako u roku od godinu dana ne počini novi prekršaj za koji bi mu bila izrečena ista ili stroža kazna.
Uz to, dužan je platiti 150 eura troškova postupka. Na presudu ima pravo žalbe, prenosi Index.
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