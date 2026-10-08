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Ostaje u EP-u

Romana Jerković napustila SDP: "Netko me se želi politički riješiti ili doći na moje mjesto"

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N1 Info
|
08. lis. 2026. 17:31
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Pula
Srecko Niketic/PIXSELL

Romana Jerković Kraljić neposredno prije sjednice Predsjedništva medijima je poslala priopćenje u kojemu je izvijestila da istupa iz SDP-a čime je preduhitrila Predsjedništvo koje je namjeravalo pokrenuti proceduru s krajnjim ishodom njezina izbacivanja iz stranke.

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"Danas sam donijela odluku koja nije bila laka. Nakon gotovo 30 godina provedenih u SDP-u odlučila sam napustiti stranku", priopćila je Romana Jerković i nastavila:

"Ne odlazim zato što sam učinila nešto zbog čega bih se trebala opravdavati ili sramiti.

U Parlament sam, kao i svi drugi zastupnici, pozvala građane koje sam imala pravo pozvati i koji su svojim iskustvom i radom izravno doprinosili zdravstvenim politikama na kojima smo radili. Sva su pravila ispoštovana, uključujući i transparentno izvještavanje nadležnih institucija, koje su i potvrdile kako nepravilnosti nije bilo.

I zato nisam spremna prihvatiti da se moj profesionalni integritet procjenjuje na temelju insinuacija, konstrukcija i podmetanja. Ne mogu za mene vrijediti jedna pravila, a za druge neka druga.

Neprihvatljivo mi je da se zanemaruju činjenice i predočeni dokazi, samo zato što me se netko želi politički riješiti ili doći na moje mjesto. Nije demokratski članu stranke zatvoriti kanale komunikacije i onemogućiti da se obrati stranačkim kolegama. Ne pristajem na takav način političkog djelovanja.

Zahvaljujem se svim SDP-ovcima koji su me u ovom periodu podržavali.

Svoj rad u Europskom parlamentu nastavljam", navela je.

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