Romana Jerković napustila SDP: "Netko me se želi politički riješiti ili doći na moje mjesto"

U Parlament sam, kao i svi drugi zastupnici, pozvala građane koje sam imala pravo pozvati i koji su svojim iskustvom i radom izravno doprinosili zdravstvenim politikama na kojima smo radili. Sva su pravila ispoštovana, uključujući i transparentno izvještavanje nadležnih institucija, koje su i potvrdile kako nepravilnosti nije bilo.