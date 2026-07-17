Bolnice ne mogu pronaći spremačice: Za plaću od 950 eura nitko ne želi raditi 12 sati

Borna Filic/PIXSELL

Hrvatske bolnice suočavaju se s ozbiljnim manjkom pomoćnog osoblja, ponajviše spremačica, zbog čega sindikati upozoravaju da je ugrožena sigurnost pacijenata. Razlog je, tvrde, prije svega niska plaća zbog koje sve manje ljudi želi raditi taj posao, dok postojeće radnice rade u sve težim uvjetima.

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Posebno je teško stanje u kliničkim bolničkim centrima, gdje je odaziv na natječaje vrlo slab, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. Osim spremačica, nedostaje i pomoćnih radnika u kuhinjama, tehničkog osoblja te kuhara.

Kako upozorava predsjednica Sindikata KBC-a Zagreb Tanja Leontić, bolnice su zbog toga prisiljene sve više angažirati vanjske tvrtke za čišćenje, što može biti samo privremeno rješenje.

Bez spremačica nema sigurnih bolnica

"Bez spremačica nema sigurne bolnice. One poznaju specifične uvjete rada i stroge higijenske protokole, zbog čega njihov posao ne može u potpunosti zamijeniti vanjski servis", poručila je.

Slični problemi prisutni su i u KBC-u Rijeka, gdje su spremačice, prema riječima predsjednice Sindikata zdravstva Hrvatske Radmile Čahut Jurišić, plaćene tek nešto iznad zakonskog minimuma.

"Spremačice imaju plaću do 950 eura, a rade od sedam ujutro do sedam navečer. Za drugi dio smjene dobivaju dodatak od svega deset posto, što je premalo s obzirom na opterećenje", rekla je novinarki Novog lista Ljerki Bratonji Martinović.

Dodaje kako su 12-satni turnusi u suprotnosti s granskim kolektivnim ugovorom, koji predviđa rad u dvije smjene. Zbog kroničnog manjka zaposlenih jedna spremačica često čisti višestruko veću površinu od propisanih standarda.

Ne mogu ni na bolovanje jer nema zamjena

Prema sindikalnim procjenama, pojedine radnice održavaju i do 7.000 četvornih metara prostora, a mnoge ne koriste ni bolovanje jer ih nema tko zamijeniti. Posebno teško pada starijim zaposlenicama, budući da je riječ o fizički vrlo zahtjevnom poslu.

Sindikati upozoravaju i da zdravstveni djelatnici više od dva desetljeća nemaju naknadu za topli obrok, pa radnice koje provode 12 sati na poslu same snose troškove obroka.

Procjenjuju da riječkom KBC-u nedostaje najmanje stotinu spremačica kako bi se rad mogao organizirati u skladu s kolektivnim ugovorom.

Ističu da bi dugotrajan manjak osoblja mogao imati ozbiljne posljedice na bolničku higijenu i povećati rizik od bolničkih infekcija, uključujući širenje rezistentnih bakterija poput MRSA-e.

Kao primjer navode slučaj od prije godinu dana, kada je zbog pojave svraba privremeno bio zatvoren Zavod za radioterapiju i onkologiju.

Kolika treba biti minimalna plaća spremačica

Kako bi se popunila radna mjesta, sindikati traže znatnije povećanje plaća. Smatraju da bi sadašnju bruto plaću od oko 1.100 eura trebalo povećati na približno 1.500 eura jer će, u suprotnom, radnici i dalje odlaziti u turizam i privatni sektor, gdje za manje zahtjevan posao mogu zaraditi više.

S druge strane, u KBC-u Rijeka tvrde da nemaju problema s manjkom spremačica te navode da zapošljavaju 355 čistača i spremača, što smatraju dovoljnim za potrebe bolnice. I u Općoj bolnici Pula kažu da nemaju nedostatak tog kadra.

Ministar rada Alen Ružić potvrdio je da postoji mogućnost povećanja koeficijenata, a time i plaća spremačicama.

"Prikupljamo sve prijedloge za izmjene koeficijenata. Kada uredba bude revidirana, razmotrit ćemo opravdane promjene", rekao je ministar.