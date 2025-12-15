Boris Jokić: Mir je postao radikalna ideja

Ravnatelj instituta za društvena istraživanja Boris Jokić bio je gost Novog dana kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao položaj mladih u društvu i koliko je naše društvo polarizirano.
Oglas
"Utišali smo glas mladih"
"Ako govorimo s društvene razine pomalo smo zapustili mlade. Nedovoljno promišljamo o njihovom životu, nedovoljno ih uključujemo u razgovor. Na neki način smo utišali glas mladih u Hrvatskoj, stoga ne treba čuditi da se događaju one stvari koje se nama čine čudnima, radikalnima, ekstremnima. Moj dojam je da mladi u Hrvatskoj nisu izgubljen slučaj i da se s njima i za njih treba boriti", kaže Jokić i naglašava da društvo ne smije utišavati mlade.
"Političari potiču polarizaciju"
Odgovorio je i na pitanje je li naše društvo jako podijeljeno.
"Hrvatsko društvo je polarizirano. Međutim, ono što mi se čini važnim je da dolazi do poticanja polarizacije. Političari potiču polarizaciju. Njima odgovara polarizacija, oni od polarizacije žive. Puno je lakše prodati jednobojne priče, ali život nije monokromatski. Polarizacija je inducirana s namjerom da se ne razgovara o pravim problemima", kaže Jokić.
Dodaje da je na svima nama da otvorimo prostor za dijalog.
"Mir je postao radikalna ideja"
"Zanimljivo je i da u društvima u kojima postoji rat se govori o ratu, naoružavanju i tako dalje, ali nitko gotovo ne govori o miru. Mir je postao radikalna ideja. Svi misle o neizbježnosti sukoba, rata, a zapravo je stvarnost drugačija. Neizbježan treba biti mir, a rat je samo ekstremna situacija.
Sukus ljudskog postojanja je mir. Mir je prava stvar, a ne rat. Za mir se treba boriti, a ne za rat", istaknuo je Jokić.
Rekao je i da u ovakvim vremenima treba biti optimist.
"Kome treba ubijanje i nasilje u ovoj zemlji. Hajdemo se malo osvijestiti, spustiti na zemlju. Hajdemo biti ljudi jedni prema drugima", zaključio je Jokić.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas