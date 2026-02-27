Božinović: Mali broj priziva savjesti potvrđuje interes za vojnu službu

"Ja se tome radujem. Mi smo kao Vlada ušli u taj proces kako bi se što više mladih ljudi osposobilo za vojnu službu i takav odaziv je nešto čemu smo se nadali. Mislim da će to razbiti iluzije nekih koji su smatrali da mladi nisu oduševljeni vojnim pozivom“, izjavio je Božinović.