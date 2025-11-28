Prva pravomoćna presuda zbog pokušaja femicida: Muškarac godinama zlostavljao ženu i sina

Riječ je o prvoj pravomoćnoj presudi u vezi femicida. U postupku je utvrđeno da je postupanje optuženika imalo rodno uvjetovani motiv, a njezin rod je bio ključan za počinjenje kaznenog djela. To proizlazi iz činjenice da je kazneno djelo počinjeno prema žrtvi koja je u odnosu na optuženika bliska osoba, a dogodilo se u kontekstu zlostavljanja žrtve kroz duže vrijeme kao posljedica kontrole i dominacije nad žrtvom u vidu ograničavanja slobode kretanja, njezine izolacije i ljubomore.