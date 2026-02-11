Božinović: Ne zabrinjava nas mogući izlazak Milanovića na izbore

Božinović je komentirao i planove SDP-a i Možemo! o zajedničkom izlasku na izbore, kao i moguću kandidaturu Zorana Milanovića za premijera. "Nema razloga da nas išta zabrinjava. Mi radimo ozbiljan posao i ne koristimo izlike kao što je bio doček rukometaša kako bismo prikrili ono što je u Zagrebu najveći problem - grad je prljav, promet je u lošem stanju.