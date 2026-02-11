"zoranova lista"
Božinović: Ne zabrinjava nas mogući izlazak Milanovića na izbore
Potencijalni ulazak predsjednika Republike Zorana Milanovića u utrku za predsjednika Vlade na idućim parlamentarnim izborima ne izaziva zabrinutost u HDZ-u, a udruživanje SDP-a i Možemo odraz je očaja i frustracije jer pojedinačno ne mogu naštetiti vladajućoj koaliciji, poručio je ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović
Vlada je u dva tjedna imenovala dva nova ministra, Tomislava Ćorića za ministra financija te Alena Ružića na čelo Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nakon odlaska Marina Piletića. Na pitanje je li Piletićev odlazak posljedica presude Upravnog suda o Zakonu o inkluzivnom dodatku, Božinović je za HRT.odgovorio da je premijer Andrej Plenković već pojasnio razloge.
"Mislim da je razloge već komunicirao predsjednik Vlade, a ako smo išta naučili u ovim mandatima, to je da je ministarski posao dosta zahtjevan. Što se tiče gospodina Piletića, znamo da je to jedan od najtežih resora.
Dosta stvari koje je u tom resoru dobro napravljeno, nosilo je njegov potpis. Kao Vlada smo napravili velike iskorake u odnosu na pomoć raznim društvenim skupinama", rekao je.
Podsjetio je kako će se samo u 2026. za osobe s invaliditetom izdvojiti 1,5 milijardi eura te je otkrio što očekuje od novog ministra Alena Ružića. "S obzirom na iskustvo novog ministra u upravljanju velikim sustavom, očekujem da će se napraviti sve da sustav funkcionira u skladu s intencijom Zakona o inkluzivnom dodatku - da se pomogne najpotrebitijima.
Nijedna Vlada dosad nije odvajala trećinu proračuna za najpotrebitije. Ponavljam, s obzirom na upravljačko iskustvo gospodina Ružića i njegovu profesiju - mislim da će biti dobar partner svima", kazao je.
Božinović je odbacio tvrdnje oporbe da je Vlada organizacijom dočeka rukometaša prekršila Ustav i zakone. "Naravno da nismo kršili zakon i Ustav. Ako ne znate što je bilo, pitajte građane. Građani su u ponedjeljak ujutro imali informaciju da je sve otkazano, a u svega nekoliko sati kasnije su napunili Trg bana Jelačića kako bi dočekali rukometaše", rekao je.
"Nisam ustavni stručnjak, ali razmišljam kako bi netko odluku Vlade mogao dovesti u pitanje. Postoji Zakon o javnom okupljanju koji govori o organizaciji. Vlada je pokazala da sluša građane.
Imamo stranku Možemo! koja je htjela nanijeti štetu na račun sporta, zabraniti skup gdje ljudi dolaze bez obzira na političke i druge afinitete, jer vole sport i rukometaše. Htjeli su se proveseliti. To im je Vlada omogućila, a ovi koji su to htjeli zabraniti, oni su ti koji bi trebali odgovarati", dodao je.
Osvrnuo se i na rast rejtinga HDZ-a za tri postotna boda. "Oni koji su na pitanju koje nikad nije bilo prijeporno u hrvatskoj javnosti htjeli nanijeti štetu HDZ-u - pogodili su u ništa. Sve to im se vratilo kao bumerang. Nije dobro da se stvari koje nikad nisu bile predmet politizacije stavljaju u političku arenu", poručio je.
"Ove godine će biti Svjetsko nogometno prvenstvo. Ako Bog da pa opet osvojimo neku medalju, hoćemo li opet voditi ove rasprave? Ne razumijem čime su ti ljudi motivirani kada već nisu motivirani nacionalnim interesom i nacionalnom radošću", kazao je.
Božinović je komentirao i planove SDP-a i Možemo! o zajedničkom izlasku na izbore, kao i moguću kandidaturu Zorana Milanovića za premijera. "Nema razloga da nas išta zabrinjava. Mi radimo ozbiljan posao i ne koristimo izlike kao što je bio doček rukometaša kako bismo prikrili ono što je u Zagrebu najveći problem - grad je prljav, promet je u lošem stanju.
To su pitanja kojima bismo se trebali baviti", rekao je. "Što se tiče spajanja Možemo! i SDP-a, to vidim kao vrstu spoja iz očaja i frustracije jer pojedinačno ne mogu naštetiti i smijeniti HDZ", zaključio je potpredsjednik Vlade.
