najavio nastavak modernizacije

Brigadir Ražov preuzeo dužnost zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Hina
23. lis. 2025. 18:36
Davor Puklavec/PIXSELL

Brigadir Krešimir Ražov u četvrtak je preuzeo dužnost zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojarni „Pukovnik Marko Živković“ na Plesu nakon što mu je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid predao zastavu HRZ-a i polaganja prisege.

Primopredaja dužnosti zapovjednika HRZ-a obavljena je između novoimenovanog zapovjednika brigadira Krešimira Ražova i dosadašnjeg zapovjednika general-bojnika Michaela Križanca.

General Kundid u prigodnom je govoru zahvalio generalu Križancu na doprinosu razvoju HRZ-a i poručio da od novog zapovjednika očekuje viziju, inicijativu i promjenu te mu zaželio puno uspjeha u vođenju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Promjene zapovjednika, rekao je, obično budu pozitivno konotirane, jer novi zapovjednik dolazi s novom vizijom, promovira nove ideje, što pridonosi progresu i označava novu eru razvoja postrojbi.

Novoimenovani zapovjednik, brigadir Krešimir Ražov prisjetio se poginulih pripadnika HRZ-a u Domovinskom ratu koji su u zajedništvu s kopnenim i pomorskim snagama pod istim stijegom izvojevali neovisnu i slobodnu državu te je najavio planove u vođenju HRZ-a.

Planovi u vođenju HRZ-a

"Odmah ću provoditi konsolidaciju znanja i sposobnosti, nastavak pune integracije novih sposobnosti s Hrvatskom kopnenom vojskom i Hrvatskom ratnom mornaricom", rekao je. Kako je dodao, naglasak će staviti na modernizaciju svih obučnih procesa te nastavak procesa modernizacije oružanih snaga s pripadajućom infrastrukturom.

Čestitke novom zapovjedniku HRZ-a brigadiru Ražovu uputio je i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te mu poželio uspjeh u ostvarivanju zadaća modernog HRZ-a, a dosadašnjem zapovjedniku generalu Križancu zahvalio je na iznimnoj ulozi u razvoju HRZ-a, osobito u procesu uvođenja višenamjenskih borbenih aviona Rafalea u operativnu uporabu.

General-bojnik Michael Križanec je, uz ostalo, rekao kako je ponosan što je bio u ulozi prvog među jednakima, "u ulozi vođe izuzetnog tima s kojim ne bih imao straha sučeliti se s bilo kojim protivnikom bilo gdje i bilo kada".

Odluku o imenovanju donio je Milanović

Uz pripadnike Oružanih snaga i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva svečanosti su nazočili izaslanik predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga savjetnik za obranu Ivica Olujić, izaslanik predsjednika Vlade RH, potpredsjednika Vlade i ministra obrane državni tajnik u Ministarstvu obrane Drago Matanović i drugi.

Odluku o imenovanju brigadira Krešimira Ražova novim zapovjednikom HRZ- a donio je 16. listopada predsjednik RH i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović.

Ražov je u Oružanim snagama RH od 28. svibnja 1998. Obnašao je dužnosti nastavnika letenja, zapovjednika letačkog voda, zapovjednika eskadrile helikoptera, a na dužnost zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dolazi s dužnosti zapovjednika 93. Krila HRZ-a. 

Završio je Zapovjedno stožernu školu 2015. godine i Ratnu školu "Ban Josip Jelačić" 2020.

HRZ Hrvatsko ratno zrakoplovstvo Krešimir Ražov

