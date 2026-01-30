Oglas

Bulj ponudio rukometašima doček: "Sinj čeka i njih i Thompsona raširenih ruku"

N1 Info
30. sij. 2026. 12:21
03.02.2025., Zagreb - Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu nakon osvojenog drugog mjesta na Svjetkom prvenstvu. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oglasio se na Facebooku i poručio da će, ako u Zagrebu ne bude političke volje – posebice oko nastupa Marka Perkovića Thompsona, Sinj rado ugostiti rukometaše i pjevača.

"Znam da je red sa se naši rukometni heroji dočekaju u glavnom gradu Zagrebu ili nekom većem gradu.

I znam da nije pošteno da se zbog pogubljenog gradonačelnika kažnjava ljude iz Zagreba, a posebno djecu iz Zagreba koji bi željeli vidjeti naše rukometaše.

Znam da bi sigurno doček u Zagrebu ili nekom većem gradu zbog samog broja ljudi bio najprimjereniji.

Ali ako Tomašević ne bude želio udovoljiti želji rukometaša za nastupom Thompsona, želim da znaju da slobodni i hrvatski Sinj čeka i njih i Thompsona raširenih ruku.

I za to uopće nije važno kako će danas završiti utakmica.

Naši rukometaši su za mene, a i za sve Hrvate već pobjednici s obzirom što su sve izdržali.

Nisu samo pobijedili sve protivnike u drugom krugu nego i EHF i domaćine i bezobrazan tretman i nenormalan raspored utakmica!

Eto samo toliko, nek naši rukometaši znaju, ako Tomašević neće i ako ne bude ponuda većih gradova, hoće slobodni i hrvatski Sinj, grad u kojem je svaki Hrvat, ali i svaki čovjek dobre volje dobrodošao", napisao je Miro Bulj na Facebooku.

Teme
Marko Perković Thompson Miro Bulj Sinj Zagreb hrvatska rukometna reprezentacija

