Bulj pravomoćno oslobođen u slučaju iz 2021.: "Pobjeda slobode nad represijom"

Kako je Most izvijestio u priopćenju, slučaj seže u 2021. godinu kada je država uvela obavezne covid potvrde za ulazak u javne i državne institucije. Gradonačelnik Bulj odlučio je da se te mjere u Sinju neće primjenjivati u gradskoj upravi. Bulj je tada to obrazložio riječima da je on gradonačelnik svih građana Sinja, cijepljenih i necijepljenih i da je njegova dužnost svima ravnopravno osigurati usluge Gradske uprave bez pokazivanja covid potvrde pri ulasku u Gradsku upravu.