Bulj uzvratio Orešković: I od dimnjačara vam se priviđaju ustaše

Damir Biloglav (Klub Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti) kazao je da je na skupu u Zadru bilo nekoliko stotina ljudi i da je tamo bilo jako malo domaćih ljudi. „Došli su neki ljudi sa strane nama Zadranima govoriti što je to fašizam, nama koji smo imali iskustvo s fašizmom... nama ne treba nitko objašnjavati što je to fašizam”, rekao je.