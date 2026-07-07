Ministar Butković: Dragi Marine, ljubim te i volim kakav jesi, ali...

"Milanović i Siniša Hajdaš Dončić su započeli pogodovanjem elitama, a Butković ih danas nastavlja - čuvati! Hilton je reagirao nekim PR pamfletom, elitističkim i bahatim kakvi su i sami. Ugovor koji su potpisali s Milanovićem, a na koji se Oleg danas pravi blesav pa ga svaki malo drugačije tumači - i tako nastavlja pogodovati eliti - taj ugovor JASNO I NEDVOSMISLENO kaže da prolaz ljudima do plaže mora biti besplatan. Hilton zato nema pravo postavljati lokote i naplaćivati ulaz na pješčanu plažu Costabelle. Oni su bahate elite koji ne poštuju volju naroda niti poštuju potpisane ugovore.