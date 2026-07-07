SLUČAJ HILTON
Ministar Butković: Dragi Marine, ljubim te i volim kakav jesi, ali...
Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković oglasio se na društvenim mrežama zbog optužbi zastupnika Mosta Marina Miletića da pogoduje elitama, odnosno Hotelu Hilton
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"Dragi Marine, jesi li se zapitao što bi Padre Pio rekao na tvoje lažne optužbe protiv mene? Je li to kršćanski? Zapitaj se je li pokoji glas više, koji ćeš možda dobiti tim lažnim optužbama, vrijedan toga što radiš? Porazmisli! Za razliku od tebe, ja te ljubim i volim takvog kakav jesi, sa svim svojim vrlinama i manama. Tvoj, Oleg", napisao je danas na svom službenom Facebook profilu potpredsjednik Vlade Oleg Butković.
Reakcija je to na Miletićevu objavu na mreži X, u kojoj je ministra Butkovića i predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića optužio da pogoduju elitama, a Butkovića i da ih čuva.
Miletić: Hilton nema pravo postavljati lokote
"Milanović i Siniša Hajdaš Dončić su započeli pogodovanjem elitama, a Butković ih danas nastavlja - čuvati! Hilton je reagirao nekim PR pamfletom, elitističkim i bahatim kakvi su i sami. Ugovor koji su potpisali s Milanovićem, a na koji se Oleg danas pravi blesav pa ga svaki malo drugačije tumači - i tako nastavlja pogodovati eliti - taj ugovor JASNO I NEDVOSMISLENO kaže da prolaz ljudima do plaže mora biti besplatan. Hilton zato nema pravo postavljati lokote i naplaćivati ulaz na pješčanu plažu Costabelle. Oni su bahate elite koji ne poštuju volju naroda niti poštuju potpisane ugovore.
Zato im nećemo uzmaknuti niti centimetra! Neće im pomoći niti zaštita SDP-a niti Olega Butkovića i Andreja Plenkovića. Narodu je dosta tog političkog plemstva. Trebali su samo pustiti otvoren prolaz do plaže i sve bi bilo dobro. Oni misle da mogu što god žele... i zato će se suočiti s narodom. Jer sva vlast, po Ustavu Republike Hrvatske; proizlazi iz naroda i pripada narodu. Još samo da narod postane toga svjestan", napisao je Miletić.
Milanović i Siniša Hajdaš Dončić su započeli pogodovanjem elitama, a Butković ih danas nastavlja - čuvati!— Marin Miletić (@MileticMarin_) July 7, 2026
Hilton je reagirao nekim PR pamfletom, elitističkim i bahatim kakvi su i sami. Ugovor koji su potpisali s Milanovićem, a na koji se Oleg danas pravi blesav pa ga svaki malo… pic.twitter.com/yIcR2SLtQe
Nakon što je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podigao kaznene prijave protiv odgovornih ljudi iz Costabelle d.o.o, društva koje upravlja hotelom Hilton u Rijeci te naglasio da prolaz do tamošnje plaže mora biti dostupan svima, oglasili su se jučer i iz JTH Costabelle.
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