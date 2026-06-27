Za kupnju stana morate raditi i 19 godina? Objavljena lista, na vrhu jedan hrvatski grad

Prema podacima Global Property Guidea, cijene nekretnina u Portugalu u posljednjih deset godina porasle su gotovo 240 posto. U istom razdoblju prosječna portugalska plaća povećala se s oko 839 eura mjesečno na 1.333 eura, što je rast od približno 59 posto. Drugim riječima, cijene su rasle četiri puta brže od prihoda. U Lisabonu bi razlika mogla biti još veća od nacionalnog prosjeka.