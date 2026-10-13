Dalekovod dobio višemilijunski posao u Albaniji

Kako navode u objavi na Zagrebačkoj burzi, projekt obuhvaća izgradnju suvremene podzemne transformatorske stanice sa četiri energetska transformatora, pojedinačne snage 50 MVA i osam GIS polja naponske razine 110 kV, kao i integraciju pripadajućih sustava zaštite, upravljanja, automatizacije i pomoćnih sustava te izvedbu potrebnih građevinskih i elektromonterskih radova.