19,9 milijuna eura
Dalekovod dobio višemilijunski posao u Albaniji
Dalekovod je u okviru zajednice ponuditelja sklopio s tvrtkom OSHEE Group SH.A. ugovor za realizaciju projekta izgradnje podzemne GIS transformatorske stanice Tirana Center 110/20 kV u Albaniji, ukupne vrijednosti 19,9 milijuna eura, izvijestili su u utorak iz tze kompanije.
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Kako navode u objavi na Zagrebačkoj burzi, projekt obuhvaća izgradnju suvremene podzemne transformatorske stanice sa četiri energetska transformatora, pojedinačne snage 50 MVA i osam GIS polja naponske razine 110 kV, kao i integraciju pripadajućih sustava zaštite, upravljanja, automatizacije i pomoćnih sustava te izvedbu potrebnih građevinskih i elektromonterskih radova.
Projekt će, istaknuli su iz Dalekovoda, pridonijeti modernizaciji i jačanju elektroenergetske infrastrukture Tirane te povećati pouzdanost i sigurnost opskrbe električnom energijom.
Cijena dionice Dalekovoda do podneva je na Zagrebačkoj burzi porasla 1,14 posto, na 17,7 eura, uz promet od 76,5 tisuća eura.
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