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19,9 milijuna eura

Dalekovod dobio višemilijunski posao u Albaniji

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Hina
|
13. lis. 2026. 12:56
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Farbanje novih dalekovoda zastitnom bojom. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dalekovod je u okviru zajednice ponuditelja sklopio s tvrtkom OSHEE Group SH.A. ugovor za realizaciju projekta izgradnje podzemne GIS transformatorske stanice Tirana Center 110/20 kV u Albaniji, ukupne vrijednosti 19,9 milijuna eura, izvijestili su u utorak iz tze kompanije.

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Kako navode u objavi na Zagrebačkoj burzi, projekt obuhvaća izgradnju suvremene podzemne transformatorske stanice sa četiri energetska transformatora, pojedinačne snage 50 MVA i osam GIS polja naponske razine 110 kV, kao i integraciju pripadajućih sustava zaštite, upravljanja, automatizacije i pomoćnih sustava te izvedbu potrebnih građevinskih i elektromonterskih radova.

Projekt će, istaknuli su iz Dalekovoda, pridonijeti modernizaciji i jačanju elektroenergetske infrastrukture Tirane te povećati pouzdanost i sigurnost opskrbe električnom energijom.

Cijena dionice Dalekovoda do podneva je na Zagrebačkoj burzi porasla 1,14 posto, na 17,7 eura, uz promet od 76,5 tisuća eura.

Teme
dalekovod elektroenergetska infrastruktura modernizacija opskrba električnom energijom transformatorska stanica

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