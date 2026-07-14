DONESENO RJEŠENJE
Dario Šimić ne mora u istražni zatvor: "Za to nije bilo osnove"
USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, SSKOK-a Split, donio rješenje o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana (1962., 1975., 1971.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
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No, USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to nije bilo osnove.
Prenosimo ostatak Uskokovog priopćenja u cijelosti:
Osnovano se sumnja da je II. okr., u razdoblju od rujna 2020. do 23. rujna 2021. u Šibeniku i Tisnom, osobno i posredstvom III. okr., zatražio od I. okr. – voditeljice Odsjeka za obrtništvo i turizam Upravnog odjela za gospodarstvo Šibensko-kninske županije, a od 8. rujna 2021. voditeljice Odsjeka za obrtništvo i turizam Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove navedene županije, zadužene i za izdavanje rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, da mu protivno uvjetima propisanima Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti izda rješenje kojim mu se odobrava pružanje navedenih usluga u domaćinstvu, a radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti, na što je I. okr. pristala.
Tako je III. okr. na traženje II. okr., stupio u kontakt s I. okr. i potom dogovorio sastanak I. i II. okrivljenika. Nakon toga je II. okr., sukladno dogovoru s I. okr., putem III. okr. podnio zahtjev za izdavanje rješenja kojim mu se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iako su svi znali da se katastarske čestice u odnosu na koje II. okr. ima namjeru ishoditi navedeno rješenje nalaze izvan granica građevinskog područja i da se na njima ne može graditi kamp te da se na njima ne nalazi uređeni kamp koji ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju.
Potom je I. okr. 21. rujna 2021. sačinila zapisnik o očevidu u kojem je neistinito navela da je sa suradnicom iz Odsjeka provela očevid u objektu II. okr., nakon čega je donijela rješenje kojim se II. okr. odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i utvrđuje da objekt ispunjava propisane minimalne uvjete i uvjete za kategoriju koja se označava s dvije zvjezdice. Nakon toga je III. okr. to rješenje preuzeo od I. okr. te ga predao II. okrivljeniku.
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