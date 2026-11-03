Milinović: "Svi iz Inicijative zajedno u tjedan dana ne naprave koliko ja u jednom danu"

Na pitanje zašto postoji sukob između njega i Inicijative "Gospić je naš dom" ako se bore za istu stvar, zaštitu građana i okoliša, Milinović kaže da su imali sastanak. "Ja nemam problema s GI, a s političkom platformom... Sedam puta sam ih zvao na sastanak i oni su sedam puta odbili doći. Ako ja kod premijera kažem da pozdravljam GI, kod Bačića kažem da se u mnogome s njima slažem, ako u Županiji kažem da tu imamo isti stav, pitam vas tko s kim neće surađivati. To je već i kućni odgoj... Oni su izabrali komunikaciju preko jumbo plakata i priopćenja, ja sam to prihvatio. Oni su postali politička platforma. Njihova je agenda vrlo jasna, da taj otpad koji se počeo sanirati ostane tu do parlamentarnih izbora. Čim se počelo sanirati, rekli su da smrdi i da praši. Obišao sam sto kuća i nikome ne smrdi i ne praši. Kad je prvi kamion otišao, i direktor Fonda im je rekao da izgleda kao da ne žele da otpad ode", navodi Milinović.