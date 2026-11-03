Gradonačelnik Gospića
Milinović: "Svi iz Inicijative zajedno u tjedan dana ne naprave koliko ja u jednom danu"
Gradonačelnik Gospića Darko Milinović razgovarao je u Novom danu s Bornom Šmerom o problemu građevinske dozvole za pogon za preradu litija u tom gradu. Investitoru je, naime, izdana građevinska dozvola, a da nije napravio studiju utjecaja na okoliš.
Situacija s građevinskom dozvolom je "izuzetno kompliciran pravni problem", naglašava Milinović. On smatra i da uopće nije bitno tko će snositi posljedice od 10 milijuna eura - Grad Gospić koji ih nema ili država.
Tko je kriv?
Kad je pobijedio na izborima, Milinovića, govori, je taj vrući krumpir dočekao. "Šest mjeseci sam pokušavao utvrditi činjenice i na kraju došao do činjenice tko je pogriješio. Ministrica je rekla da su oni pogriješili", navodi Milinović.
Zbog situacije je tražio prijem kod glavnog državnog odvjetnika. "Simptomatično je i sljedeće: formirana je nova vlada, ministrica je stupila na dužnost 17., a dozvola datira dva dana prije. Zašto to nije sačekalo novu garnituru i vidjelo što se događa s dozvolom, nego je u petak, dva dana prije nego što je ministrica stupila na dužnost, Gradu Gospiću odaslano, bivšoj pročelnici, ne prejudiciram nikakvu njenu odgovornost... Na temelju relevantnih činjenica i 10 mišljenja javnopravnih tijela, i ona je postupila sukladno zakonu."
Nije njegov posao utvrditi tko nije postupio po zakonu, nego je to posao državnog odvjetnika, naglašava Milinović.
Razgovor s investitorom
Razgovarao je i s investitorom, otkriva. "Rekao sam da idemo u proces poništenja i da će morati napraviti studiju utjecaja na okoliš. Investitor nigdje nije pogriješio, on je radio na osnovu relevantnih činjenica", kaže.
"Sve ovo govorim da shvatite o kakvom se problemu radi, a ne jer ja želim da netko dobije ili ne dobije građevinsku dozvolu", govori.
Tvornica ne radi i neće raditi dok ne prođe studija utjecaja na okoliš. Uporabna dozvola postoji, ali tvornica svejedno neće raditi dok se ne ispune svi uvjeti za to, naglašava Milinović.
Pitanje je i tko treba poništiti izdanu građevinsku dozvolu, upozorava Milinović.
On kaže i da vjeruje pročelnici koja je dozvolu izdala. Kritizira i Inicijativu koja "izaziva govor mržnje od kojeg se ne ograđuje" i stvara tenzije u gradu. Pročelnici daje punu potporu.
"Građevinsku dozvolu ne izdaje ni ne poništava gradonačelnik, nego pročelnica kojoj ja izuzetno vjerujem", kaže.
Sukob s Inicijativom
Milinović još jednom upozorava da ispod objave Inicijative stoji komentar da treba kamenovati njega i njegovu obitelj više od mjesec dana. Inicijativa se, kaže, naknadno ogradila od toga, tek nakon što je upozorio na sporni komentar. "Likovali su, šutjeli mjesec dana, reagirali su kad sam ja reagirao. Likovali su nad tom porukom, to je prava istina", kaže.
Na pitanje zašto postoji sukob između njega i Inicijative "Gospić je naš dom" ako se bore za istu stvar, zaštitu građana i okoliša, Milinović kaže da su imali sastanak. "Ja nemam problema s GI, a s političkom platformom... Sedam puta sam ih zvao na sastanak i oni su sedam puta odbili doći. Ako ja kod premijera kažem da pozdravljam GI, kod Bačića kažem da se u mnogome s njima slažem, ako u Županiji kažem da tu imamo isti stav, pitam vas tko s kim neće surađivati. To je već i kućni odgoj... Oni su izabrali komunikaciju preko jumbo plakata i priopćenja, ja sam to prihvatio. Oni su postali politička platforma. Njihova je agenda vrlo jasna, da taj otpad koji se počeo sanirati ostane tu do parlamentarnih izbora. Čim se počelo sanirati, rekli su da smrdi i da praši. Obišao sam sto kuća i nikome ne smrdi i ne praši. Kad je prvi kamion otišao, i direktor Fonda im je rekao da izgleda kao da ne žele da otpad ode", navodi Milinović.
"Oni svi zajedno iz Inicijative ne naprave za tjedan dana posla koliko ja napravim za jedan dan", poručuje Milinović.
Gospićki gradonačelnik poručio je još da nije šutio ni Plenkoviću kad ga je izbacio iz HDZ-a pa neće šutjeti ni Inicijativi.
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