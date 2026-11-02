"Gospić je naš dom"
Bušić o tvornici litija: "Investitor prijeti tužbama, a sam je odgovoran za nastalu situaciju"
Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative "Gospić je naš dom". Razgovarali su o novoj aferi u Gospiću, ovoga puta vezanoj za (ne)izdavanje građevinske dozvole za projekt tvornice litija.
"Građevinska dozvola mora biti poništena, zakon je vrlo jasan"
"Naš stav vrlo je jasan: 27. veljače 2026., kada je poništeno mišljenje ministarstva da takav jedan projekt ne treba procjenu utjecaja na okoliš, a onda i 3. kolovoza, kada je objavljeno da investitor mora izraditi studiju utjecaja na okoliš, jasno je da, prema zakonu, građevinska dozvola mora biti poništena. Ona ne može egzistirati bez prethodne izrade studije utjecaja na okoliš, zakon je vrlo jasan", kaže Vjekoslav Bušić pa nastavlja:
"Građani su cijeli problem otpada i tvornice litija doveli u javnost. Tražimo, uz svoju argumentaciju, poništenje građevinske dozvole; na čak 36 stranica iznijeli smo svoje primjedbe, naveli sve nelogičnosti i pogrešne podatke koje investitor koristi kako bi izbjegao izradu te studije."
"Prisilili smo institucije da brže rade, a sada smo mi glavni problem?"
Kaže da će tvrdnje o tome da građanske inicijative napadaju investitora kako bi pomogle drugom potencijalnom investitoru ostaviti drugima na procjenu.
"Što se tiče samog otpada, prisilili smo institucije da brže rade, iako još uvijek nismo zadovoljni. Ne znam kako bismo mi kao građani, kao članovi inicijative, bili glavni problem, to mi je nevjerojatno. Ali pustit ćemo ljudima da procijene", kaže.
"Investitor je odustao od prvog zahtjeva kada je doznao da mu treba studija"
Bušić dodaje kako je investitorova odgovornost jasna iz kronologije cijelog slučaja.
"Nažalost, slušamo prijetnje investitora koji se ponovno obraća Gradu, iako je iz kronologije slučaja jasno kako velika odgovornost i krivnja leže upravo na njemu. Investitor je prvi zahtjev prema ministarstvu uputio 2023. i svoj pogon tada ispravno nazvao tvornicom za preradu litija. Kada je dobio mišljenje ministarstva da bi projekt trebao ići na procjenu utjecaja na okoliš, od njega je odustao", kaže.
"Ponovno podnosi zahtjev 2024. godine i pogrešno ga klasificira kao pogon za taljenje mineralnih tvari. Na upit ministarstva da točno klasificira projekt, povlači zahtjev pa podnosi novi."
"Podatke o podzemnim vodama u Lici prepisao je iz elaborata za autocestu"
"Cijeli elaborat prepun je pogrešaka. Ono što je najvažnije u Lici, utjecaj na podzemne vode, on prepisuje iz elaborata za čvorište autoceste Zagreb – Sisak. Prema ministarstvu koristi nazive poput 'prerade litijeve sode' ili 'prerade litijeve soli', što nisu stručni nazivi u kemijskoj industriji. To radi upravo kako bi prikrio prirodu svojeg procesa, kako ne bi otkrio da se radi o klasičnoj kemijskoj industriji."
"Prema našim propisima, koji su ujedno i propisi EU-a, za kemijske procese obvezna je studija utjecaja na okoliš. A da je investitor bio toga svjestan, treba se vratiti do 29. veljače 2024. godine, kada je na Gradskom vijeću izričito rekao: 'Ne bojte se ništa, za ovakav projekt potrebna je izrada studije utjecaja na okoliš.'"
"Ako studija ne prođe, neće biti ni projekta. To je rizik koji preuzima investitor. Prijeti nekakvim tužbama, a cijelo vrijeme plesao je na rubu zakonitosti i prikrivao svoje namjere upravo kako bi izbjegao izradu studije utjecaja na okoliš", dodaje Bušić.
"Treba postaviti pitanje koliko je investitor pridonio pogrešnoj odluci ministarstva"
"Pitanje odgovornosti moramo vratiti i na stranu investitora. Naravno da je loše i to što je ministarstvo reklo da za taj projekt nije potrebna izrada studije utjecaja na okoliš, ali i tu treba postaviti pitanje koliko je investitor tome pridonio."
"Jesu li nam u krajevima poput Like potrebni ovakvi projekti?"
Bušić stoga smatra da bi slučajevi ilegalnog otpada i tvornice litija trebali potaknuti širu raspravu o društvenom i gospodarskom razvoju Like.
"Ovo je pravo vrijeme da postavimo strateško pitanje na razini cijele države. Jesu li nam u krajevima poput Like, koja je bogata čistom prirodom, potrebni ovakvi projekti koji nedvojbeno štetno utječu na okoliš? Nadam se da će ovo biti opomena, da će se u svim projektima strogo poštovati zakoni te da nećemo dopuštati ovakvim investitorima da zavaravaju javnost i institucije", kaže.
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