"Naš stav vrlo je jasan: 27. veljače 2026., kada je poništeno mišljenje ministarstva da takav jedan projekt ne treba procjenu utjecaja na okoliš, a onda i 3. kolovoza, kada je objavljeno da investitor mora izraditi studiju utjecaja na okoliš, jasno je da, prema zakonu, građevinska dozvola mora biti poništena. Ona ne može egzistirati bez prethodne izrade studije utjecaja na okoliš, zakon je vrlo jasan", kaže Vjekoslav Bušić pa nastavlja: