Davao instrukcije djetetu iz matematike pa se šokirao zahtjevom majke: "Baš me pogodilo u živac"

"Držim instrukcije dečku iz 8. razreda. Dočekuje me mama na vratima i odmah krene: "Moj sin se bori za pet iz matematike. Bistar je, pametan, treba mu petica za upis u dobru srednju, jer škola je izuzetno bitna i bez nje se ne može uspjeti." Krenemo mi sa instrukcijama, deset minuta kasnije tlak mi skoči na 6567458967. Dijete koje se bori za peticu, ne zna riješiti jednadžbu s jednom nepoznanicom. Osmi razred, bori se za pet iz matematike? I da stvar bude još gora, ja mu odlučim to gradivo petog/šestog razreda objasniti, detaljno, strpljivo, korak po korak. Pola sata prođe, radimo samo to jedno gradivo. Dam mu sedam zadataka, sve isti princip. I on sedam puta zaredom krivo riješi jer ne zna elementarne stvari poput zbrajanja i oduzimanja razlomaka, množenja i dijeljenja jednadžbi itd. I ovaj tu primjer nije izuzetak. Ovo je samo jedan od stotinu primjera koje sam vidio u zadnjih šest mjeseci. Ali ova situacije me baš pogodila u živac, jer, realno, taj dečko bi trebao biti sretan ako izvuče trojku s tim znanjem. A ne da se "bori" za peticu? I pričam ovdje konkretno o osnovnoj školi, gdje su kriteriji ocjenjivanja katastrofa. Gdje mi dolaze ovakva djeca, s roditeljima koji su u filmu da im je dijete sljedeći matematički genije, a realnost je potpuno drugačija. Katastrofa... - napisao je on nakon čega je izazvao lavinu komentara te su mu se javili brojni korisnici Reddita sa sličnim primjerima.