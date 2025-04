Bernardić: Tomašević je na čelu zločinačke organizacije

Podijeli :

Kandidat za gradonačelnika Zagreba Davor Bernardić govorio je u Novom danu kod Tihomira Ladišića o očekivanjima od lokalnih izbora, kao i o aferi Hipodrom.

Prije svega da prokomentiramo ono što do sada znamo o aferi Hipodrom, može li to bitnije utjecati na rezultat zagrebačkih izbora?

Pa to je nebitno. Ono što je bitno je da se iskorijeni korupcija iz Grada Zagreba i sad je posve jasno da je Tomašević i njegova ekipa na čelu udružene, zapravo zločinačke organizacije, koja izlači novac iz Hipodroma i iz gradskog proračuna. To je evidentno. Steže se obruč oko Tomaševića, to pokazuju i ove najnovije činjenice koje zapravo upućuju na to da su od početka ne samo sve znali nego i štitili svog direktora Kostu Kostanjevića, davali mu podršku, pričali o tome kako uvodi red na Hipodrom. Zaposlenici su prije nekoliko mjeseci u strahu za svoje poslove pokušali prijaviti i Tomaševiću i Korlaetu korupciju i evidentno kršenje zakona u slučaju Hipodroma, izlačenje novca na fiktivne zaštitare. Nakon toga krenule su represije na zaposlenike i ne samo to, nego su Tomašević zajedno s predsjednikom gradske skupštine Joškom Klisovićem davali podršku Kosti kako uvodi red u Hipodrom, slikali se s njim, bili na privatnim druženjima, dakle ovdje je sve jasno. Jednostavno, oni su udruženi u tom zajedničkom pothvatu i vrijeme je da se to jasno i glasno kaže.

Da se vratimo još jednom toj izjavi da je na čelu zločinačke organizacije. Imate li vi za to konkretnih dokaza?

Pa da se iz ovog ne mogu iščitati konkretni dokazi, ja to sigurno ne bih rekao. Ja sam čovjek koji uvijek govori s činjenicama i argumentima. Ja zadnje dvije i pol godine upozoravam na kriminal, nezakonitosti, i kad je u pitanju namještanje natječaja za podzemne spremnike, i kad je u pitanju namještanje natječaja za stare tramvaje, i kad je u pitanju namještanje natječaja za zimsku službu, i kad je u pitanju kupovina plina iz afere Plin za cent po cijeni od čak 106 eura po megavatu, zbog čega je gradska plinara oštećena za skoro 90 miliona eura. Dakle, cijelo vrijeme upozoravam na afere. To su prepoznali i zaposlenici Hipodroma, koji su me kontaktirali praktički jecavim glasom i rekli, pitali me što da rade. U tom trenutku, ono što sam im ja sugerirao, da nađu dobrog odvjetnika jer samo dobar odvjetnik može skupiti te dokaze i formalno, pravno podnijeti kaznenu prijavu ukoliko je bilo nezakonitosti. To je bilo prije nekoliko mjeseci. Oni su očito se odlučili na taj hrabar potez. Ja im u ovom trenutku i zahvaljujem. Želim ih hrabriti dodatno da progovore otvoreno o korupciji u gradu Zagrebu, da se ne stide, nego da upravo kroz istinu i iznošenje argumenata raskrinkaju ovaj udruženi zločinački pothvat. Zašto to govorim? Zato jer je bilo evidentno iz prvog nastupa, dakle kad se pojavila afera Hipodrom u javnosti, mislim, jednostavno to ne možete sakriti. Imate dva milijuna i nešto eura je izvučeno za plaćanje fiktivnih 105 zaštitara dnevno. Je li netko vidio 105 zaštitara dnevno na Hipodromu? Dakle, nije. Ono što se događa kad se pojavila ta afera u javnosti, sjetite se koja je bila prva reakcija Tomislava Tomaševića. Kao ne, ne, oni uvode red. Oni uvode red i daju podršku da se istjeraju nasilnici s Hipodroma. Onda je puštao snimke nekakvih nasilnika s Hipodroma. Nakon tjedan dana, nakon što je ostao bez jednog argumenta, rekao je da se skuplja dokumentacija, da Kosta priprema dokumentaciju. Ne samo da su skupljali dokumentaciju, nego su pokušali, prema mojim saznanjima, tu subotu, dakle dan nakon što se pojavila afera u javnosti, organizirati sastanak s dijelom zaposlenika i falsificirati šihterice. Dakle, šihterice su one liste koje pokazuju tko je od ljudi došao zapravo na posao. Dakle, možete vi 105 ljudi fizički izmisliti, napisati ih u liste, kad ih netko kontaktira, pita će ih pa jesi li bio na Hipodromu. Očito da nitko nije bio na Hipodromu. Dakle, oni su se neuspješno izvlačili, ali tim činom je Tomašević zapravo priznao da je upleten u ovu cijelu aferu, da je na čelu te organizacije zajedno sa svojim suradnicima i ključna stvar koja je argument tome u prilog je ta da ustanova za upravljanje sportskim objektima praktički 85 posto novca dobiva iz Grada Zagreba.

S kime ćete surađivati?

Kao i zastupnici drugih političkih opcija koje pređu prag, mi ćemo s njima razgovarati, postići ćemo konsenzus oko Davora Šterna kao predsjednika Gradske skupštine i naravno bit će nam u interesu osigurati da grad nakon prvog šestog, nakon što pobijedimo na izborima za gradonačelnika, funkcionira normalno.

Možete li zamisliti suradnju s Marijom Selak Raspudić?

Mogu. Ja još pozivam, ukoliko postoji volja, da i ona podrži Davora Šterna kao zajedničkog predsjednika Gradske skupštine, da se taj savez proširi. Dakle, ja mogu zamisliti suradnju sa svakim komu je interes građana grada Zagreba na prvo mjesto. Ono čime ne mogu zamisliti suradnju i s kim ne mogu zamisliti suradnju je sa Možemo, odnosno ljudima koji su svjesno uništavali grad i izvlačili novac iz grada Zagreba i s njima sigurno nećemo surađivati. Naravno, među Možemo, možda na listi budu i ljudi koji nisu u to upetljani, to ćemo vidjeti. Dakle, očekujemo da će i tu svašta biti.

Kad je riječ o utrci za gradonačelnika, tko ulazi u drugi krug?

Pa Zagreb United. I ne samo to da ulazimo, nego i pobjeđujemo. Ja osobno, moji zamjenici Trpimir Goluža, Dina Dogan, naš cilj na ovim izborima nije samo sudjelovati, nego pobijediti u interesu građana grada Zagreba.

