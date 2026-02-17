Decentia kažnjena zbog nepoštenih trgovačkih praksi

Decentia je, kako je utvrđeno, izvršavala plaćanja u rokovima duljim od 30 dana za pokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode, odnosno u rokovima duljim od 60 dana za poljoprivredne i prehrambene proizvode koji se ne smatraju pokvarljivima; netransparentno umanjila vrijednost poljoprivrednog odnosno prehrambenog proizvoda standardne kvalitete, budući da nije platila račun dobavljača u cijelosti te poslovala na temelju ugovorne odredbe ugovora o isporuci robe privatne marke prema kojoj se dobavljač obvezuje na zahtjev kupca, o svom trošku, jednom godišnje napraviti analizu kvalitete proizvoda, budući da je ugovorena dodatna kontrola kvalitete proizvoda na trošak dobavljača, bez obzira na ishod te kontrole.