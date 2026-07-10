AIRBUS A400M ATLAS
Ogorec o sporu Milanovića i MORH-a: To je zasad samo ideja, ali transportne avione trebamo jer smo jedina dva dali
Zaiskrilo je još jednom između Pantovčaka i Banskih dvora, opet oko Oružanih snaga, i mogućeg sudjelovanja Hrvatske u zajedničkoj nabavi vojnih transportnih zrakoplova Airbus A400M Atlas (na slici gore).
U utorak je ministar obrane Ivan Anušić na summitu NATO-saveza u Ankari izjavio da će Hrvatska sudjelovati u projektu zračnog transporta zajedno s još šest članica NATO-a: Belgijom, Francuskom, Poljskom, Turskom, Španjolskom i Ujedinjenim Kraljevstvom. Skupa s ministrima obrana spomenutih zemalja, Anušić je ondje potpisao pismo namjere o suradnji na unaprjeđenju sposobnosti strateškog zračnog prijevoza korištenjem spomenutih zrakoplova.
"Projekt predviđa nabavu velikih transportnih zrakoplova u kojem Hrvatska do 2030. neće imati nikakvih obveza, nikakav trošak, a nakon te godine moramo definirati kako ćemo sudjelovati", rekao je ministar obrane.
Milanović: Takav avion neće nam nikada trebati
Potom je u četvrtak predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović poručio da Oružanim snagama takav zrakoplov nije potreban no priznavši kako je prethodno u Ankari, u razgovoru s ministrom Anušićem, podržao projekt.
"Jučer sam generalno to podržao. Međutim, u međuvremenu sam saznao da je Glavni stožer Oružanih snaga to problematizirao. Očitovali su se da to baš i nije dobro rješenje. Našoj vojsci treba nešto drugo, to je certificiran stav Hrvatske vojske koju predstavlja Glavni stožer. Ali, HDZ je odlučio drukčije i tako to funkcionira cijelo vrijeme", kazao je Milanović.
Tomu je dodao kako "avion takvog kapaciteta neće nam nikada trebati" odnosno da bi ga "koristili vrlo rijetko".
MORH: Potpisano je neobvezujuće Pismo namjere
U petak je Ministarstvo obrane uzvratilo Milanoviću priopćenjem u kojem tvrde kako je "ponovno iznio neistine i dezinformirao hrvatsku javnost" sugerirajući svojom izjavom da je kupovina tog transportnog zrakoplova gotova stvar.
Riječ je, kažu u MORH-u, o neobvezujućem Pismu namjere.
"Pismo namjere koje je potpisao ministar Anušić (...) Republici Hrvatskoj daje mogućnost sudjelovanja u radu stručne radne skupine u sklopu koje će se razraditi modeli i aranžmani suradnje oko korištenja Airbusa A 400 M Atlas. Budući da je pismo namjere neobvezujuće, Hrvatska nije obvezna sudjelovati ni u jednom modelu ako on ne bude odgovarao našim nacionalnom potrebama", stoji među ostalim u odgovoru MORH-a predsjedniku Republike.
Dva transportna zrakoplova donirali Ukrajini
O kakvom je zrakoplovu riječ i je li potreban hrvatskim Oružanim snagama, pitali smo vojnog analitičara Marinka Ogoreca.
"To su veliki transportni zrakoplovi strateških gabarita. Oni nose na daleke udaljenosti velike količine tereta ili veliki broj vojnika. Mi smo imali dva vojna transportna zrakoplova koja smo dali Ukrajini, tako da nam takvi zrakoplovi trebaju. A trebaju li nam baš ovako veliki kakav je Airbus A400M, nisam siguran", kazao je.
Dva transportna zrakoplova koja je spomenuo Ogorec, ujedno i jedina dva koja su domaće Oružane snage imale, Vlada je donirala Ukrajini 2023. i 2024. godine. Bili su to zrakoplovi Antonov An-32B proizvedeni u Ukrajini.
"Sve je to još rekla-kazala situacija"
O novonastaloj polemici predsjednika Republike i MORH-a, Ogorec kaže da je potaknuta nečime što je tek ideja i o čemu još ništa nije odlučeno.
"A vrlo je upitno i hoće li od toga biti išta", dodao je.
No Ogorec napominje kako su hrvatskim Oružanim snagama bez daljnjega potrebni transportni zrakoplovi.
"Možda nam ne trebaju baš zrakoplovi takvih dimenzija i strateškog značaja kakav je ovaj Airbus, ali da trebamo transportne zrakoplove - trebamo. Možda neke srednje razine, srednjih gabarita. Koliko sam shvatio, zasad je samo ideja da Hrvatska sudjeluje u skupini zemalja s kojom bi imala zajedničku eskadrilu. Sve je to još nerazrađena i na neki način rekla-kazala situacija pa je u tom smislu trebamo i gledati."
"Imamo helikoptere, ali oni nisu dovoljni"
Ogoreca smo pitali i što bi bilo to "nešto drugo" što treba hrvatskim oružanim snagama umjesto Airbusa A400M, a što je spomenuo predsjednik Milanović.
"Hrvatskoj treba uravnoteženi razvoj Oružanih snaga kakvog do sada nije bilo. To podrazumijeva i uravnoteženu logistiku, a to pak podrazumijeva i sposobnost zračnog transporta. U tom smislu, ponavljam, transportni zrakoplovi itekako bi nam trebali. Za transport trenutno imamo helikoptere, ali oni ne mogu nadomjestiti zrakoplove. Stoga - da, potrebni su nam transportni zrakoplovi neke srednje razine jer trenutno nemamo nijedan."
Za sam Airbus A400M Atlas, koji se kao projekt počeo razvijati još 1980-ih, Ogorec je kazao kako je razvojni put tog zrakoplova bio dug i težak.
"Riječ je o turbopropelerskom zrakoplovu obrnutih elisa u čijem je projektu bilo puno izazova i nepoznanica i dosta je toga nedorečenog. Naše sudjelovanje u ovom projektu stvaranja eskadrile zasad je samo ideja koja ne mora biti loša, ali ćemo o njoj moći više reći kada bude razrađena. Ovako, ničeg konkretnog još nema i praktički nemamo čemu raspravljati", zaključio je.
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