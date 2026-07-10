Ogorec o sporu Milanovića i MORH-a: To je zasad samo ideja, ali transportne avione trebamo jer smo jedina dva dali

"Možda nam ne trebaju baš zrakoplovi takvih dimenzija i strateškog značaja kakav je ovaj Airbus, ali da trebamo transportne zrakoplove - trebamo. Možda neke srednje razine, srednjih gabarita. Koliko sam shvatio, zasad je samo ideja da Hrvatska sudjeluje u skupini zemalja s kojom bi imala zajedničku eskadrilu. Sve je to još nerazrađena i na neki način rekla-kazala situacija pa je u tom smislu trebamo i gledati."