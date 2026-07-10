Komšićeva stranka o "Rezoluciji": Ako je ovo pomoć BiH na putu ka EU, nemojte nam više pomagati

"U tekstu rezolucije, koji sadrži devet točaka, prihvatljivo je sve osim točaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9. Što se tiče točke 4., ako je ovo pomoć Bosni i Hercegovini na putu prema Europskoj uniji, imamo samo jednu molbu – nemojte nam više pomagati", poručili su iz Demokratske fronte, prenosi Klix.ba.