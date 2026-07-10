prijedlog hdz-a i dp-a
Komšićeva stranka o "Rezoluciji": Ako je ovo pomoć BiH na putu ka EU, nemojte nam više pomagati
Demokratska fronta (DF) reagirala je na prijedlog dokumenta pod nazivom "Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini", koji su u Hrvatskom saboru zajednički predložili vladajući HDZ i Domovinski pokret.
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Iz DF-a tvrde da se predloženom rezolucijom pokušava "legalizirati platforma za pritisak i miješanje u unutarnje poslove Bosne i Hercegovine" tijekom procesa pristupanja zemlje Europskoj uniji.
"U tekstu rezolucije, koji sadrži devet točaka, prihvatljivo je sve osim točaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9. Što se tiče točke 4., ako je ovo pomoć Bosni i Hercegovini na putu prema Europskoj uniji, imamo samo jednu molbu – nemojte nam više pomagati", poručili su iz Demokratske fronte, prenosi Klix.ba.
Što piše u prijedlogu rezolucije?
U uvodnom dijelu prijedloga rezolucije navodi se da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju jednaka prava kao druga dva konstitutivna naroda.
Autori dokumenta ističu da hrvatski narod u BiH ne ostvaruje u potpunosti Ustavom zajamčenu konstitutivnost te da se ne može smatrati potpuno ravnopravnim s Bošnjacima i Srbima. Zbog toga, navodi se, pitanje položaja Hrvata predstavlja legitiman interes Republike Hrvatske.
Jedna od ključnih točaka rezolucije poziva Vladu Republike Hrvatske da nastavi podupirati ostvarivanje pune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH kroz reformu izbornog i političkog sustava.
U dokumentu se navodi da bi cilj reforme trebao biti osigurati poštene izbore na kojima bi svaki konstitutivni narod mogao birati svoje legitimne predstavnike.
Hrvatski sabor pritom izražava potporu izbornim modelima koje zagovaraju legitimni predstavnici Hrvata u BiH, uključujući prijedlog uspostave posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Rezolucijom se također poziva hrvatska Vlada da iskoristi sve raspoložive političke, pravne i diplomatske mehanizme unutar Europske unije i međunarodnih organizacija radi zaštite interesa Hrvata u BiH.
Za razliku od ranijih prijedloga, koji su prema kritičarima podrazumijevali uspostavu zasebne federalne jedinice, odnosno tzv. trećeg entiteta, u novom dokumentu govori se isključivo o posebnoj izbornoj jedinici za izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH.
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