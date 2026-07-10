sve više intervencija
Dijete ostalo zaključano u automobilu na svadbi, intervenirali zagrebački vatrogasci
Zagrebački vatrogasci upozoravaju na sve više slučajeva u kojima djeca ostaju zaključana u automobilima, a na jednu nedavnu intervenciju morali su - na svadbu.
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"Posljednjih tjedana imali smo nekoliko intervencija u kojima su djeca ostala zaključana u automobilu. Važno je naglasiti da se nije radilo o slučajevima kada je dijete zaboravljeno u vozilu. U svim intervencijama roditelj je nakratko izašao iz automobila, a vozilo se iz nekog razloga automatski zaključalo. Ključ i dijete ostali su unutra.
Jedna od takvih intervencija dogodila se čak i na svadbi. Kažu da se na svadbama mogu pojaviti hrvatski navijači... ali ponekad se pojave i hrvatski vatrogasci", napisali su zagrebački vatrogasci.
Naglašavaju da su u većini slučajeva uspjeli otvoriti vozilo posebnim alatima, bez oštećenja. "Ipak, svaka ovakva intervencija utrka je s vremenom, osobito tijekom visokih ljetnih temperatura, kada se unutrašnjost automobila može zagrijati na opasne vrijednosti u samo nekoliko minuta", naglašavaju.
Građanima su dali nekoliko jednostavnih, ali važnih mjera kako bi se ovakve situacije izbjegle:
Prilikom svakog izlaska iz vozila ponesite ključ sa sobom, čak i ako izlazite samo na trenutak.
Upoznajte se s načinom rada sustava zaključavanja svog vozila kako biste spriječili neželjeno automatsko zaključavanje.
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