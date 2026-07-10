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sve više intervencija

Dijete ostalo zaključano u automobilu na svadbi, intervenirali zagrebački vatrogasci

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N1 Info
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10. srp. 2026. 15:50
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Facebook/Vatrogasna postrojba Zagreb

Zagrebački vatrogasci upozoravaju na sve više slučajeva u kojima djeca ostaju zaključana u automobilima, a na jednu nedavnu intervenciju morali su - na svadbu.

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"Posljednjih tjedana imali smo nekoliko intervencija u kojima su djeca ostala zaključana u automobilu. Važno je naglasiti da se nije radilo o slučajevima kada je dijete zaboravljeno u vozilu. U svim intervencijama roditelj je nakratko izašao iz automobila, a vozilo se iz nekog razloga automatski zaključalo. Ključ i dijete ostali su unutra.

Jedna od takvih intervencija dogodila se čak i na svadbi. Kažu da se na svadbama mogu pojaviti hrvatski navijači... ali ponekad se pojave i hrvatski vatrogasci", napisali su zagrebački vatrogasci.

Naglašavaju da su u većini slučajeva uspjeli otvoriti vozilo posebnim alatima, bez oštećenja. "Ipak, svaka ovakva intervencija utrka je s vremenom, osobito tijekom visokih ljetnih temperatura, kada se unutrašnjost automobila može zagrijati na opasne vrijednosti u samo nekoliko minuta", naglašavaju.

Građanima su dali nekoliko jednostavnih, ali važnih mjera kako bi se ovakve situacije izbjegle:

Prilikom svakog izlaska iz vozila ponesite ključ sa sobom, čak i ako izlazite samo na trenutak.

Upoznajte se s načinom rada sustava zaključavanja svog vozila kako biste spriječili neželjeno automatsko zaključavanje.

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Teme
dijete u autu vatrogasci vatrogasna intervencija

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