Dijete ostalo zaključano u automobilu na svadbi, intervenirali zagrebački vatrogasci

"Posljednjih tjedana imali smo nekoliko intervencija u kojima su djeca ostala zaključana u automobilu. Važno je naglasiti da se nije radilo o slučajevima kada je dijete zaboravljeno u vozilu. U svim intervencijama roditelj je nakratko izašao iz automobila, a vozilo se iz nekog razloga automatski zaključalo. Ključ i dijete ostali su unutra.